Sonora, líder en educación

Con el rescate y reapertura de las plazas comunitarias, reordenamiento de la estructura interna, así como una estrategia intensiva de incorporación masiva de personas de 15 años o más que no han iniciado o concluido sus estudios de primaria y secundaria, se ha colocado a Sonora en el tercer lugar nacional con menor rezago educativo. La directora general del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), María Engracia Carrazco Valenzuela, destacó que el Gobierno de Sonora, a través de la institución a su cargo, ha fortalecido acciones de alfabetización de jóvenes y adultos en todos los rincones de la Entidad. “Los servicios educativos que el ISEA ofrece son completamente gratuitos en alfabetización, primaria y secundaria y todos son en modalidad abierta, un modelo que difiere de la enseñanza escolarizada, pero es una opción para quienes, por algún motivo, no tuvieron acceso a esta última”, explicó. Añadió que en los últimos doce meses han rescatado y puesto en operación las 78 plazas comunitarias que opera el instituto, destacando el caso de Bácum que fue reabierta hace un año y actualmente ofrece servicio de educación, en modalidad abierta, a la población del Valle del Yaqui. Carrazco Valenzuela manifestó que la labor del ISEA incluye trabajo en áreas urbanas, rurales y comunidades indígenas, por lo que los trabajos de reactivación de dichos centros continúan con el objetivo de que todos los módulos de atención ofrezcan los servicios educativos en condiciones de calidad y equidad. “Dichas sedes son los espacios más importantes a donde llegan los educandos a recibir acompañamiento y asesoría educativa, con el apoyo de figuras solidarias”, señaló. Precisó que, con base a información del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora presenta un rezago educativo del 22.7 por ciento, con base en la población de 15 años y más. “Cualquier porcentaje de rezago es motivo de preocupación, por reflejar la existencia de un núcleo de personas que no tuvieron oportunidades educativas, lo que determina una desventaja social”, comentó. La directora general del ISEA puntualizó que uno de los retos más importantes será contribuir, en coordinación con el Gobierno de Sonora y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), a la creación de mayores oportunidades de acceso a la educación a la población indígena en el Estado