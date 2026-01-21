Sonora con vacunas suficientes contra sarampión

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Luego de que se diera a conocer que Sonora continúa registrando casos de Sarampión en el Estado, el doctor Universo Ortiz Arballo, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, indicó que el sector salud en Sonora cuenta con las dosis suficientes y de calidad para atender a la población, sin embargo, es necesario que también se acerquen a los módulos de vacunación.

Indicó que actualmente si se cuenta con abasto suficiente para atender a la población en todas las instituciones del sector salud, recordando que la campaña de vacunación es permanente y la población puede acudir al centro de salud o clínica más cercana a su domicilio.

Ortiz Arballo, también informó que se han aplicado tres mil 441 dosis de vacuna para sarampión, rubéola y parotiditis en comunidades agrícolas de los 72 municipios. "Pero hablando de sarampión, la vacuna es mucho más efectiva cuando la vacuna se coloca, evita que se enfermen los niños".

Dijo que Sonora está ante una situación de poner mucha atención en este procedimiento que es el sarampión. "La vacunación es lo que previene esta enfermedad, dado que efectivamente sí es mucho más contagiosa que, por ejemplo, la COVID-19", explicó el funcionario de salud.

Mencionó que la vacuna contra el sarampión forma parte del Esquema Nacional de Vacunación Universal y se aplica a niñas y niños al cumplir 12 meses de edad, mediante la vacuna de sarampión, rubéola y parotiditis. "Deben de aplicarse la vacuna, sin excepción, y un refuerzo muy importante a los 18 meses".