SNTE 54 contempla clínica óptica en Cajeme

Cajeme, Nogales y Guaymas son los municipios que próximamente contarán con una clínica óptica por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 54 las cuales estarán abiertas a la sociedad en general, informó Javier Ceballos Corral, secretario general del SNTE 54.

En Hermosillo se abrió la primera en abril, y desde entonces a la fecha llevan poco más de 600 consultas brindadas a los trabajadores de la educación, lo que es catalogado por el secretario general como una decisión acertada y exitosa por parte del sindicato.

"Las clínicas ópticas estarán ubicadas en los centros de atención del Isssteson, y desde ahí los trabajadores de la educación y sus familias van a poder ser atendidos", explicó Ceballos Corral.

El secretario también dijo que si bien la clínica óptica pertenece al SNTE 54, el servicio se brinda a la sociedad en general, destacando que al ser una cooperativa los costos son módicos.

"Sí pueden acudir todos a las cooperativas que por ley venden con precios módicos y con precios preferenciales a quienes son socios de esa cooperativa pero claro que pueden también acceder los que están sociedad en general sociedad abierta y los invitamos a que vayan porque son la verdad muy competitivos con el mercado en el que estamos", detalló el secretario del SNTE 54.

Ceballos Corral, también dijo que por ser una empresa de función social siempre tienen mejores condiciones incluso para la sociedad en general tanto en la clínica óptica como en la mueblería.