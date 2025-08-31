  • 24° C
Sonora

Capta más agua

Presa Mocúzari casi llega al 40 por ciento de su capacidad total

Ago. 31, 2025
La Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari) se encuentra al 37 por ciento de su capacidad total de almacenamiento, de acuerdo con el último Reporte Hidrométrico y Climatológico del Distrito de Riego del Río Mayo.

El organismo informó que el embalse registra una captación de 354 millones de metros cúbicos, 140 millones más que los que tenía el año pasado en esta misma fecha.

Indicó que la Presa recibió aportaciones de 79 metros cúbicos por segundo, sin reportarse extracciones.

El aumento de nivel ha sido considerable en el presente mes, luego de que en julio cerrara con 165 millones de metros cúbicos.

Con respecto a la Presa Bicentenario (Los Pilares), esta presenta un almacenamiento de 35 millones de metros cúbicos, con un vertedor de descarga de 81 metros cúbicos por segundo.

El Distrito de Riego informó que se esperan más lluvias en septiembre, lo que podría generar mayores aportaciones a ambas Presas.

Agricultores y ganaderos de la región celebraron este incremento en los volúmenes de agua y confiaron en que se sigan cumpliendo los pronósticos de lluvias.

La Presa Mocúzari fue construida en la década de los 50, con el objetivo de regular el agua del Río Mayo y servir como fuente de riego para una amplia zona agrícola

Raúl Armenta
