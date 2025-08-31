Regresan a clases alrededor de 500 mil estudiantes de educación básica

Este lunes regresan alrededor de 500 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas, más el Colegio de Bachilleres (Cobach) y la Universidad Tecnológica, informó Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora.

Luego de las vacaciones de verano, finalmente este inicio de semana estarán asistiendo a clases jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato y universidades que suman casi 800 mil estudiantes.

El funcionario dijo que en el caso de las escuelas públicas son más de 3 mil 100 planteles los que esperan recibir el mayor porcentaje de asistencia debidamente uniformados y puntuales. "El regreso a clases no solo será con el uniforme gratuito, también llegarán a sus escuelas con becas y con libros de texto gratito".

Gámez Gamboa, dijo que durante el periodo vacacional de los estudiantes, como secretaría se enfocaron en trabajar en el tema de jubilaciones y asignaciones de docentes de grupo para que este regreso a clases cada escuela contara con el personal suficiente para la atención del alumnado.

"Para el regreso a clases también trabajamos en la asignación de maestras y maestros frente al grupo, personal de asistencia de la educación, personal de intendencia, y todo se lleva para estar listos en cada escuela, porque entran las jubilaciones y los cambios de maestros de municipio intrazona", explicó el funcionario.

De septiembre a diciembre se contarán con dos días inhábiles por fechas festivas, el 16 de septiembre y 17 de noviembre; tres suspensiones por motivos de consejo técnico que son el 26 de septiembre, 31 de octubre y 28 de noviembre, mientras que el periodo vacacional iniciará el 22 de diciembre.

Además, del 25 al 29 de agosto el personal docente inició labores de consejo técnico escolar en fase intensiva, preparando material de clases, y haciendo las adecuaciones para la enseñanza en el aula de acuerdo al grado escolar que cada profesor impartirá sus clases.