Clima en Sonora hoy 31 de agosto: Se mantiene en vigilancia una nueva baja presión sobre el Océano Pacifico

Basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite el siguiente pronóstico:

Persistirán los efectos del monzón mexicano que en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+65 km/h) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino. Asimismo, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 45°C sobre el noroeste y centro de la entidad Sonorense.

Se mantiene en vigilancia una nueva baja presión sobre el Océano Pacifico. Al momento mantiene un 40 por ciento de formación ciclónica para las siguientes 48 horas.

CLIMA EN SONORA HOY 31 DE AGOSTO

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 65 por ciento, se espera para hoy un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 60 por ciento de probabilidad de precipitación.

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 30 por ciento de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 21°C con una humedad relativa del 70 por ciento, se espera un valor máximo de 34°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente nublados y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 30%, se espera un valor máximo de 44°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 85 por ciento, se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 20°C con una humedad relativa del 80 por ciento, se espera un valor máximo de 32°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos nublados y 70 por ciento de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 29°C con una humedad relativa del 75 por ciento, se espera un valor máximo de 35°C. Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 50 por ciento de probabilidad de precipitación.