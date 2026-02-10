  • 24° C
Sindicato Minero exige seguridad

El tema también es responsabilidad de las empresas extranjeras y nacionales: Heriberto Verdugo

El delegado del Sindicato Minero en Sonora, Heriberto Verdugo, hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad de los trabajadores del sector, subrayando que la prioridad es proteger la vida, ya que enfrentan riesgos tanto en sus labores como en sus traslados, debido a que las fuentes de empleo se encuentran fuera de los municipios.

Señaló que, si bien la seguridad siempre ha sido una prioridad, la urgencia se intensificó tras los hechos ocurridos el 23 de enero en Concordia, Sinaloa, donde 10 trabajadores mineros fueron privados de la libertad y algunos de ellos han sido localizados sin vida.

"Se cuida primeramente la vida. Para nosotros es muy importante, dado que nosotros mismos tenemos los mismos riesgos dentro de la vida laboral; ahora, imagínense la situación que está viviendo el país, pues obvio que tenemos nuestra posición", expresó Heriberto Verdugo.

Asimismo, subrayó que el riesgo y la preocupación aumentan debido a que la mayoría de las minas se localizan fuera de los municipios, con excepción de Cananea, que se encuentra cerca de la zona urbana.

"Más allá de que nosotros podamos exponer o puntualizar, creo que el propio Gobierno se ha dado cuenta de la falta de seguridad que hay en todos los entornos, y máximo en los estados que se encuentran ahorita en la situación más vigilante, como es la de Sinaloa", enfatizó el delegado sindical.

Heriberto Verdugo añadió que tanto las empresas nacionales como las extranjeras tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar la seguridad, tanto al interior como en el exterior de las minas.

"El Gobierno obviamente debería estar reforzando por todos lados la seguridad, no nada más para el sector minero, sino para todo el sector productivo y trabajador en la misma Entidad": Heriberto Verdugo

