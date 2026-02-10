  • 24° C
Sonora

IMSS Bienestar tendrá apoyo para atenciones

Recibirá a estudiantes y egresados en comunidades rurales y urbanas

Feb. 10, 2026
Doctora Gabriela Del Carmen Nucamendi Cervantes, coordinadora federal de los servicios públicos de salud del Imss Bienestar en sonora
Para tener un mayor alcance en atenciones de salud en el Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar en Sonora, recibirá estudiantes de la Universidad de Sonora en cualquiera de sus 284 unidades para realizar sus prácticas y servicio, formalizando el compromiso con la firma de un convenio.

La doctora Gabriela Del Carmen Nucamendi Cervantes, coordinadora Federal de los Servicios Públicos de Salud del IMSS Bienestar en sonora, indicó que son un total de 284 unidades las que estarán disponibles en el Estado para recibir a la comunidad estudiantil donde se brindará también la oportunidad a los recién egresados.

"Es con la finalidad de poder tener para los egresados, ya formalizado y legalizado con este proceso de prácticas en todas las unidades de INSEE en el estado de Sonora, que al día de hoy son 284. Se trata de uno de los trabajos que refleja a través de un documento una relación continua, coordinada, en pro de los estudiantes", señaló Nucamendi Cervantes.

La doctora, también explicó que esta es una oportunidad para quienes realicen las prácticas durante su proceso de formación para que los médicos puedan llevar a cabo el internado, o bien el servicio social en cualquiera de las unidades urbanas y rurales, así como en los hospitales.

Por su parte la rectora de la Unison, Dena María Camarena Gómez, coincidió en que este convenio es plasmar de manera formal una relación que históricamente ya han tenido. "Es un apoyo mutuo que va a generar no sólo beneficios para la universidad, sino para los alumnos, las familias y la comunidad en general".

Además, dijo que esta colaboración es un trabajo en conjunto que permitirá aprovechar la información disponible desde una perspectiva interdisciplinaria, con la participación de distintas áreas del conocimiento siempre bajo la guía de investigadores y académicos de la universidad.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

