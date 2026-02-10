INE Sonora dona material para libros de texto

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Son 55 mil 751 kilos de material electoral los que se encuentran en proceso de destrucción por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora, los cuales serán reciclados para la elaboración de libros de texto gratuitos destinados a escuelas, informó Verónica Sandoval Castañeda, vocal ejecutiva de la Junta Local.

Detalló que se trata de documentación correspondiente al pasado Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de los cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF), entre la que se incluye la lista nominal de electores, boletas sobrantes, votos válidos y nulos, así como hojas utilizadas para las operaciones de escrutinio y cómputo.

"Los titulares de las vocalías ejecutivas y de Organización Electoral de las juntas local y distritales, junto con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, llevarán a cabo el traslado y la destrucción de la documentación, con el objetivo de que el papel sea reciclado y utilizado en la producción de libros de texto gratuitos y materiales de apoyo educativo", explicó Sandoval Castañeda.

En total, son siete juntas distritales en el estado las que participan en este proceso. En San Luis Río Colorado se recolectaron 7 mil 924 kilos; en Nogales, 9 mil 217 kilos; en Guaymas, 7 mil 358 kilos; en Cajeme, 7 mil 924 kilos; y en Navojoa, 6 mil 725 kilos.

En el caso de Hermosillo, se concentraron 16 mil 603 kilos, de los cuales 8 mil 113 kilos corresponden al Distrito 02 (Norte) y 8 mil 490 kilos al Distrito 05 (Sur).