  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 10 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

INE Sonora dona material para libros de texto

Son documentos electorales que están en proceso de destrucción

Feb. 10, 2026
Son 55 mil 751 kilos de material electoral lo que se encuentra en proceso de destrucción
Son 55 mil 751 kilos de material electoral lo que se encuentra en proceso de destrucción

Son 55 mil 751 kilos de material electoral los que se encuentran en proceso de destrucción por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora, los cuales serán reciclados para la elaboración de libros de texto gratuitos destinados a escuelas, informó Verónica Sandoval Castañeda, vocal ejecutiva de la Junta Local.

Detalló que se trata de documentación correspondiente al pasado Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de los cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF), entre la que se incluye la lista nominal de electores, boletas sobrantes, votos válidos y nulos, así como hojas utilizadas para las operaciones de escrutinio y cómputo.

  "Los titulares de las vocalías ejecutivas y de Organización Electoral de las juntas local y distritales, junto con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, llevarán a cabo el traslado y la destrucción de la documentación, con el objetivo de que el papel sea reciclado y utilizado en la producción de libros de texto gratuitos y materiales de apoyo educativo", explicó Sandoval Castañeda.

En total, son siete juntas distritales en el estado las que participan en este proceso. En San Luis Río Colorado se recolectaron 7 mil 924 kilos; en Nogales, 9 mil 217 kilos; en Guaymas, 7 mil 358 kilos; en Cajeme, 7 mil 924 kilos; y en Navojoa, 6 mil 725 kilos.

En el caso de Hermosillo, se concentraron 16 mil 603 kilos, de los cuales 8 mil 113 kilos corresponden al Distrito 02 (Norte) y 8 mil 490 kilos al Distrito 05 (Sur).

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy, 10 de febrero: Prevén lluvias, vientos fuertes y frente frío
Sonora

Clima en Sonora hoy, 10 de febrero: Prevén lluvias, vientos fuertes y frente frío

Febrero 10, 2026

Protección Civil advierte por precipitaciones en algunas ciudades del estado; conoce el pronóstico para este martes

Reabren sucursales Waldo´s en Navojoa
Sonora

Reabren sucursales Waldo´s en Navojoa

Febrero 10, 2026

Solventan observaciones de Protección Civil

CMIC analiza agenda para próximos proyectos de Sonora
Sonora

CMIC analiza agenda para próximos proyectos de Sonora

Febrero 09, 2026

Se destinó un presupuesto importante para que se detone en las obras destacadas del Estado