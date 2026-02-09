CMIC analiza agenda para próximos proyectos de Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Para este año la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMI) Sonora, cuenta con un presupuesto importante que se destinó para que se detone en las obras destacadas del Estado, como la continuidad del tren, las pavimentaciones de Hermosillo y proyectos en el Puerto de Guaymas, dijo Santiago René Gluyas Ozuna, presidente de la Cámara.

El empresario explicó que se encuentran en un periodo de revisión de agenda de los temas más importantes que afecten a los constructores del Estado. Destacó que la tarea de la CMIC es acercarles la información a los constructores y ser la voz ante las autoridades para que haya transparencia en las licitaciones, en las asignaciones y que pueda haber trabajo para todos

“Hay algunas obras aquí en Hermosillo, los libramientos, viene la carretera de cuatro carriles a Bahía de Kino, por eso hay entusiasmo en este arranque de año. El 2025 fue de alguna manera de altibajos y por eso hay mucho entusiasmo en este 2026”

Gluyas Ozuna, comentó que va a haber un mayor volumen de obra, es por ello que, más constructores van a tener trabajo y así a un mejor año. “Porque ciertamente hemos experimentado una contracción en el sector en los últimos años y es muy importante que este año se sienta el dinamismo desde el inicio”.

Respecto al tema de inversión privada, señaló que no van tan bien como quisieran y que hay algunos proyectos que se han detenido desde un par de años atrás, como México Pacific, que es el proyecto más importante del sector privado en muchos años en Sonora, sin embargo, no se ha acabado de detonar

“Estamos en pláticas ahí para ver qué va a suceder con el proyecto y es precisamente también el trabajo de Cámara, promover las inversiones, tanto del sector público como del sector privado y esperemos que también el dinamismo que va a representar la asignación de ese presupuesto, pues atraiga más inversión también privada”, puntualizó el empresario.