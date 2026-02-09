Clima en Sonora hoy, 9 de febrero: Pronóstico de lluvias y vientos en Hermosillo, Obregón y más ciudades

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con base en el análisis de la información meteorológica general y en datos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para este lunes 9 de febrero.

De acuerdo con el reporte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con una vaguada en altura y el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, provocará un ligero descenso de temperatura, rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y lluvias ligeras en las regiones centro, noreste y oriente del estado.

Asimismo, las autoridades informaron que un nuevo sistema invernal ingresará a Sonora entre los días 12 y 14 de febrero, lo que podría generar lluvias adicionales, un descenso más marcado de las temperaturas y rachas de viento principalmente en el norte de la entidad.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, la jornada inició con una temperatura mínima de 16 grados centígrados y humedad relativa del 50 por ciento. Se espera una máxima de 33 grados, vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h, cielo parcialmente nublado y 40 por ciento de probabilidad de lluvia.

Para Ciudad Obregón, se registró una mínima de 16 grados y humedad del 75 por ciento. La temperatura máxima alcanzará los 31 grados, con vientos similares de hasta 40 km/h, cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitación del 60 por ciento.

En Nogales, el termómetro marcó una mínima de 7 grados con humedad del 55 por ciento. Se prevé una máxima de 25 grados, cielo mayormente despejado, vientos con rachas de 40 km/h y sin probabilidad de lluvia.

San Luis Río Colorado amaneció con 13 grados y humedad del 45 por ciento. La máxima será de 31 grados, con cielo despejado, rachas de viento de hasta 40 km/h y sin expectativa de precipitaciones.

En Navojoa, se reportó una mínima de 17 grados y humedad del 70 por ciento. Se espera una máxima de 30 grados, cielos nublados, vientos con rachas de 30 km/h y 60 por ciento de probabilidad de lluvia.

Agua Prieta presentó una temperatura mínima de 7 grados y humedad del 60 por ciento. La máxima alcanzará los 24 grados, con vientos promedio de 20 km/h, rachas de 40 km/h y 10 por ciento de probabilidad de precipitación.

Finalmente, en Guaymas se registró una mínima de 17 grados con humedad del 70 por ciento. Se pronostica una máxima de 27 grados, cielo mayormente despejado, rachas de viento de hasta 40 km/h y 35 por ciento de probabilidad de lluvia.

Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones ante las condiciones de viento y posibles lluvias.