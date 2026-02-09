En abandono El Mirador de la Presa "El Oviáchic"

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En total abandono se encuentra El Mirador de la Presa Álvaro Obregón "El Oviáchic", donde desde 1999 luce imponente la escultura del Señor de los Milagros.

Parte de la barda perimetral está destrozada, lo que representa un riesgo para los visitantes que acuden en familia o con amigos para disfrutar la vista que ofrece "El Oviáchic", así como para colocar una veladora al Señor de los Milagros y pedir o agradecer por algún beneficio concedido.

Actualmente este paradisiaco lugar está en pésimas condiciones por la falta de mantenimiento por parte de las autoridades, pero también por la basura que dejan los visitantes.

La basura prolifera: envases de bebidas, botellas quebradas, empaques de diferentes productos; incluso permanece un tronco de árbol que se utilizó para hacer una fogata y que dejaron en el lugar.

Personas en el sitio hicieron un llamado a las autoridades, pero también a los visitantes que acuden a El Mirador de la Presa "El Oviáchic", para que no dejen la basura tirada ni hagan destrozos, con el fin de conservar las instalaciones y seguir disfrutando de este emblemático lugar que da identidad al Municipio de Cajeme.

DATO: El lugar no cuenta con contenedores para depositar la basura