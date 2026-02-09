Liberan mayos el INPI

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Integrantes de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme Mayo acordaron ayer levantar la toma de la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en Etchojoa, que mantenían desde el lunes 26 de enero.

Indalecio Alcántar Neyoy, representante y vocero de la agrupación, dio a conocer que dicha decisión fue por un acuerdo de asamblea, pero aclaró que mantendrán el plantón en el exterior de las instalaciones, que iniciaron el 14 de mayo del 2025.

El líder indígena confirmó que en el curso de esta semana una comitiva de la Asamblea de Unidad será recibida en Hermosillo por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

"Esperamos que en esa reunión podamos avanzar en nuestras demandas de restitución de territorio, agua y desarrollo y de que así se haga justicia al pueblo yoreme", señaló.

Alcántar Neyoy señaló que, con la liberación de las oficinas del INPI —que se formalizará hoy a las 8 de la mañana—, los participantes del movimiento demostraron que no están cerrados ni "montados en un capricho".

"A nosotros nos interesa mucho llegar a una solución, después de muchos años de despojos injustos de los que los mayos han sido víctimas", afirmó.

Lamentó que no hubiera una buena atención por parte de funcionarios y comisionados federales como, por ejemplo, el procurador Agrario nacional, Víctor Suárez Carrera.

"Él y otros debieron analizar nuestros planteamientos, pero desde una perspectiva indígena y no del Gobierno", puntualizó.

"Nosotros no tenemos padrinos políticos. Este es un movimiento legítimo y de justicia": Indalecio Alcántar