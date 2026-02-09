  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 9 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Liberan mayos el INPI

Confían en respuestas positivas del gobernador Alfonso Durazo a demandas de tierra, agua y desarrollo

Feb. 09, 2026
Liberan mayos el INPI

Integrantes de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme Mayo acordaron ayer levantar la toma de la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en Etchojoa, que mantenían desde el lunes 26 de enero.

Indalecio Alcántar Neyoy, representante y vocero de la agrupación, dio a conocer que dicha decisión fue por un acuerdo de asamblea, pero aclaró que mantendrán el plantón en el exterior de las instalaciones, que iniciaron el 14 de mayo del 2025.

El líder indígena confirmó que en el curso de esta semana una comitiva de la Asamblea de Unidad será recibida en Hermosillo por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

"Esperamos que en esa reunión podamos avanzar en nuestras demandas de restitución de territorio, agua y desarrollo y de que así se haga justicia al pueblo yoreme", señaló.

Alcántar Neyoy señaló que, con la liberación de las oficinas del INPI —que se formalizará hoy a las 8 de la mañana—, los participantes del movimiento demostraron que no están cerrados ni "montados en un capricho".

"A nosotros nos interesa mucho llegar a una solución, después de muchos años de despojos injustos de los que los mayos han sido víctimas", afirmó.

Lamentó que no hubiera una buena atención por parte de funcionarios y comisionados federales como, por ejemplo, el procurador Agrario nacional, Víctor Suárez Carrera.

"Él y otros debieron analizar nuestros planteamientos, pero desde una perspectiva indígena y no del Gobierno", puntualizó.

"Nosotros no tenemos padrinos políticos. Este es un movimiento legítimo y de justicia": Indalecio Alcántar

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
En abandono El Mirador de la Presa "El Oviáchic"
Sonora

En abandono El Mirador de la Presa "El Oviáchic"

Febrero 09, 2026

Una parte de la barda perimetral ya no existe y prolifera la basura

Irregularidad, la protagonista de los incendios en Sonora
Sonora

Irregularidad, la protagonista de los incendios en Sonora

Febrero 08, 2026

Los siniestros suman 96 vidas cobradas desde 1997 hasta el 2025

Unión de Usuarios de Sonora recibe una tonelada de plástico
Sonora

Unión de Usuarios de Sonora recibe una tonelada de plástico

Febrero 08, 2026

Esto es para apoyar a instituciones que benefician a las comunidades