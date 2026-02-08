Irregularidad, la protagonista de los incendios en Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En casi treinta años, Sonora ha registrado al menos cuatro tragedias relacionadas con incendios trágicos, lo que ha quedado marcado en la historia del Estado al haber cobrado casi cien vidas, debido a la falta de protocolos, pero hasta el momento no se ha atendido la petición real de señalar a los culpables.

Para cada una de estas tragedias se ha "cacaraqueado" el discurso de la "no repetición", trabajando a la par leyes especiales, mesas de trabajo, reuniones y movimiento sociales, sin embargo, ya suman cuatro tragedias en distintos puntos de Sonora, las cuales presentan algunas coincidencias y las condolencias políticas.

CAJEME

El primer siniestro se registró en Cajeme, en el supermercado VH ubicado en ese tiempo en la Plaza Tutuli, el cual, de acuerdo a los reportes oficiales, este fue ocasionado debido a una chispa en el área de cocina, lo que provocó una explosión el lunes 11 de agosto de 1997, dejando como consecuencia once personas fallecidas.

Este año se cumplieron 28 años, de aquel día cuando alrededor de las 11:15 horas una explosión en el área de cocina ocasionó el incendio que en pocos segundos atrapó en el interior de la tienda a varias personas, pero sólo algunas pudieron escapar del humo.

HERMOSILLO

Alrededor de las dos de la tarde del viernes 5 de junio del 2009, de un momento a otro se vio pasar una unidad de bomberos, rumbo al sur de la ciudad, luego una ambulancia, minutos después más bomberos, más ambulancias, elementos de seguridad abriendo paso en las calles, la gente desconcertada pues apenas, empezaba a correr la noticia de que una guardería, la "Guardería ABC" se había incendiado, pero sin saber la magnitud del daño, pues en ese entonces, las redes sociales no tenían el auge de hoy en día.

Conforme pasaron los minutos se confirmó que había niños heridos y otros tantos en espera de que sus padres llegaran por ellos, y más tarde empezaron a subir el número de niños que dejaban este mundo. El saldo fue de 49 niños y niñas, y más de 100 heridos.

De acuerdo al peritaje, el incendio inició en una bodega donde almacenaban archivos de la Secretaría de Hacienda de Sonora, contigua a la guardería donde se y el fuego se extendió hasta penetrar al lugar, pero entre las fallas detectadas se encontraron que las salidas estaban bloqueadas, además no había alarmas o detectores de humo o incendio, se detectaron fallas estructurales e incumplimiento de normas en el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo al peritaje y reportes oficiales, el incendio se originó por un sobrecalentamiento en un equipo de aire acondicionado de dicha bodega, por lo tanto, el fuego y el humo se propagaron a la guardería desde el techo que era de material aislante inflamable y el muro que separaba la bodega de la guardería donde dormían 176 niños con edad de entre cinco meses y cinco años, tenía huecos, permitiendo el paso del fuego y el humo.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mientras tanto, en la frontera norte de Sonora, lo que parecía un día de fiesta común el jueves 22 de julio del 2023, varios se daban cita en el popular "Bar Beer House", todo parecía transcurrir de manera habitual en el lugar con pláticas, risas y convivencia, hasta que, un hombre arrojó gasolina al inmueble tras haber sido expulsado del local minutos antes, debido a que estaba molestando mueres por lo que sacó de su camioneta el líquido y lo roció sobre la entrada provocando el fuego.

Los hechos ocurrieron en la colonia Comercial, alrededor de la una y media de la madrugada, teniendo como resultado trece personas fallecidas y seis más heridas por inhalación de humo o quemaduras.

De acuerdo a las autoridades esto fue un incendio fue intencional, pero también algunos regidores de este municipio dieron a conocer que el bar se encontraba operando de manera irregular y que no contaba con permisos actualizados, y por parte de protección civil se informó que una de las salidas de emergencia se encontraba obstaculizada por cartones de cerveza.

El presunto responsable fue identificado como José Luis "N", de 28 años, quien fue vinculado a proceso por homicidio calificado múltiple por las once personas fallecidas, homicidio en grado de tentativa por los seis heridos y daños por incendio.

LA ÚLTIMA TRAGEDIA

Lo que empezaba como días de alegría, fiesta y celebración por la llegada de nuestros seres queridos por el día de muertos cuando las calles se llenan de flores y colores, fue opacado debido el incendio de la tienda Waldo´s donde se registró una explosión ocasionada en un transformador que se encontraba en el interior de la tienda dejando un saldo de veinticinco personas fallecidas y otros tantos heridos.

A diferencia de los otros casos, en este, la noticia y las actualizaciones de información se han difundido prácticamente de manera inmediata debido a que varias personas que se encontraban cerca del lugar la tarde de ese sábado, de inmediato empezaron a documentar el hecho a través de transmisiones en vivo desde las distintas redes sociales.

Hasta el momento se continúa con las investigaciones donde se tomó como medida el cese de los titulares de protección civil tanto estatal como municipal, asimismo se atendieron a las víctimas, sin embargo, a casi un mes de la tragedia, el lugar continúa acordonado y resguardado por las autoridades, pero sin respuesta o sin concluir las investigaciones a las cuales, a la fecha, los empresarios dueños de la cadena no se han presentado.

MARCHAS

Como parte del rechazo de la sociedad hacia las acciones del gobierno, desde el 2009 al menos en la capital del Estado se han estado realizando varias marchas para exigir justicia por la pérdida de familiares, hijos, esposas, esposos, que se han tenido en los siniestros de la Guardería ABC y Waldo´s.

En el caso de la guardería se logró fundar el "Movimiento cinco de junio" encabezado por los padres de niños fallecidos y actualmente también apoyado por los sobrevivientes, y fueron ellos mismos quienes tomaron la iniciativa de alzar la voz en apoyo a los familiares del siniestro de Waldo`s.

A estas manifestaciones de justicia, también se sumaron otros grupos de estudiantes universitarios; la Unión de Usuarios quienes recordaron que tienen años en la lucha por la protección y mantenimiento de equipo principalmente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recordando el accidente donde unos estudiantes se cayeron en un transformador subterráneo sufriendo varias quemaduras; asimismo se les sumó el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus); y cientos de hermosillenses.

El impacto ha sido tal, que incluso a nivel nacional, en el caso de la Guardería ABC, que la noticia corrió a nivel mundial, se han sumado mexicanos de distintas partes y asimismo se han hecho marchas masivas hasta llegar al zócalo capitalino, donde se han sumado víctimas de otras tragedias y que tampoco han recibido respuesta por parte de las autoridades gubernamentales.

COINCIDENCIAS

En estas cuatro tragedias que han marcado la historia de Sonora, cada una coincide en que no contaban con alguno de los protocolos correspondientes, ya sea con documentación irregular, con salidas de emergencia insuficientes o falta de extintores entre otros.

Y estas coincidencias son las que han arrebatado la vida de carios sin distinguir edades o situaciones pues incluso se presentó el caso de una embarazada víctima de la explosión de Waldo´s que los familiares hicieron la revelación de sexo en el panteón.