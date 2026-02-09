Waldo´s en Sonora abre de manera gradual

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Nuevamente empiezan a entrar en operación las tiendas Waldo`s en Sonora después de casi tres meses de que la mayoría permanecieran cerradas por motivo de la explosión de un establecimiento de la cadena ubicado en Centro de Hermosillo y derivado de esto se procedió a una ardua inspección por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El último corte de información proporcionada por la dependencia, fue en diciembre, cuando dio a conocer de manera oficial que de 68 tiendas que se encuentran en el Estado distribuidas en 20 municipios, se habían verificado 48 inmuebles. Fue el 19 de diciembre cuando se anunció que solo dos tiendas podían abrir para brindar servicio, una de Benito Juárez y otra en Imuris, esto debido a que acreditaron el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.

Actualmente de manera gradual las tiendas se han estado abriendo y se encuentran operando con normalidad, tal es el caso de Cajeme, Agua Prieta, Nogales y Nacozari, en algunos casos confirmado en sus plataformas oficiales donde se invita a la población a consumir sus productos.

Por su parte la Coordinación Estatal de Protección Civil, en reiteradas ocasiones, ha manifestado que se encuentra trabajando con las unidades municipales de Protección Civil, para hacer las revisiones a cada uno de los establecimientos Waldo`s.

Cabe destacar que hasta el momento no se cuenta con información oficial por parte de las autoridades estatales, sobre cómo van los avances de las inspecciones y cuántas tiendas realmente ya han cumplido con los requisitos para proceder a la reapertura.

Al menos en la cuenta oficial de Waldo`s Nogales, la ciudadanía le pregunta de manera directa a la tienda si ya cuenta con salidas de emergencia y si cumple con lo necesario para abrir, a lo que responde que sí y subraya que también colocaron más señalización, extintores y todo lo que se pidió por Ley, para brindar mayor seguridad a los clientes y trabajadores.