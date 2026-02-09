  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 9 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

IEE analizará la creación de Asociación Política local

Cabe destacar que, lleva por nombre "Sonora Empleo y Bienestar para Todos"

Feb. 09, 2026
Consejero presidente, Nery Ruíz Arvizu
Consejero presidente, Nery Ruíz Arvizu

Para analizar la acreditación de la Asociación Política local denominada "Sonora Empleo y Bienestar para Todos", el Instituto Estatal Electoral (IEE) Sonora, aprobó la creación de la comisión temporal examinadora de las solicitudes de registro de agrupaciones políticas estatales.

El consejero presidente, Nery Ruíz Arvizu, detalló que esta es una comisión temporal que tendrá como finalidad analizar de manera imparcial, objetiva y conforme a derecho, que la asociación mencionada, haya cumplido con lo correspondiente para que quede legalmente constituida y pueda operar dentro del Estado.

Subrayó que, de acuerdo a ley, "Sonora empleo y bienestar para todos" fungirá solo como una agrupación política estatal, y que esto surge en cumplimiento a los reglamentos que indican que estos temas se deben atender y resolver a través de dicha comisión.

Fue durante la sesión ordinaria de este lunes cuando el consejo electoral, encabezado por el presidente Nery Ruíz Arvizu, aprobó que la comisión sea presidida por Jaime Olea Miranda Presidencia, e integrada por los consejeros Linda Viridiana Calderón Montaño y Wilfredo Román Morales Silva, es decir, serán los encargados de llevar este caso.

La solicitud de registro para constituirse como agrupación política local, así como la documentación soporte por parte de la Asociación Política Local denominada "Sonora Empleo y Bienestar para Todos", fue recibida por el IEE el pasado 30 de enero a través de la oficialía de partes.

Cabe destacar que estas comisiones permanecen activas por un tiempo determinado y se crean únicamente cuando sean necesarias para el desempeño de sus atribuciones, y en esta se podrá participar en ellas con voz, pero sin voto, las personas representantes de partidos políticos, salvo en las Comisiones de Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
CMIC analiza agenda
Sonora

CMIC analiza agenda

Febrero 09, 2026

Se prepara para próximos proyectos de Sonora

Waldo´s en Sonora abre de manera gradual
Sonora

Waldo´s en Sonora abre de manera gradual

Febrero 09, 2026

Ellos mismos han invitado a que consuman nuevamente en sus tiendas

Clima en Sonora hoy, 9 de febrero: Pronóstico de lluvias y vientos en Hermosillo, Obregón y más ciudades
Sonora

Clima en Sonora hoy, 9 de febrero: Pronóstico de lluvias y vientos en Hermosillo, Obregón y más ciudades

Febrero 09, 2026

Protección Civil advierte lluvias, rachas de viento y ligero descenso térmico en Sonora; nuevo sistema invernal llegará del 12 al 14 de febrero