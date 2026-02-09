IEE analizará la creación de Asociación Política local

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Para analizar la acreditación de la Asociación Política local denominada "Sonora Empleo y Bienestar para Todos", el Instituto Estatal Electoral (IEE) Sonora, aprobó la creación de la comisión temporal examinadora de las solicitudes de registro de agrupaciones políticas estatales.

El consejero presidente, Nery Ruíz Arvizu, detalló que esta es una comisión temporal que tendrá como finalidad analizar de manera imparcial, objetiva y conforme a derecho, que la asociación mencionada, haya cumplido con lo correspondiente para que quede legalmente constituida y pueda operar dentro del Estado.

Subrayó que, de acuerdo a ley, "Sonora empleo y bienestar para todos" fungirá solo como una agrupación política estatal, y que esto surge en cumplimiento a los reglamentos que indican que estos temas se deben atender y resolver a través de dicha comisión.

Fue durante la sesión ordinaria de este lunes cuando el consejo electoral, encabezado por el presidente Nery Ruíz Arvizu, aprobó que la comisión sea presidida por Jaime Olea Miranda Presidencia, e integrada por los consejeros Linda Viridiana Calderón Montaño y Wilfredo Román Morales Silva, es decir, serán los encargados de llevar este caso.

La solicitud de registro para constituirse como agrupación política local, así como la documentación soporte por parte de la Asociación Política Local denominada "Sonora Empleo y Bienestar para Todos", fue recibida por el IEE el pasado 30 de enero a través de la oficialía de partes.

Cabe destacar que estas comisiones permanecen activas por un tiempo determinado y se crean únicamente cuando sean necesarias para el desempeño de sus atribuciones, y en esta se podrá participar en ellas con voz, pero sin voto, las personas representantes de partidos políticos, salvo en las Comisiones de Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional.