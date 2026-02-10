Clima en Sonora hoy, 10 de febrero: Prevén lluvias, vientos fuertes y frente frío

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes persistirán condiciones meteorológicas inestables en Sonora, derivadas de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como de una vaguada en altura que interactúa con el ingreso de humedad impulsado por la corriente en chorro subtropical.

De acuerdo con el análisis realizado con información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, estos sistemas provocarán un ligero descenso de temperatura, vientos fuertes con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora, además de lluvias moderadas con puntuales fuertes en regiones del centro, noreste y oriente del estado.

NUEVO FRENTE FRÍO ESTÁ POR LLEGAR

Asimismo, se dio a conocer que un nuevo frente frío ingresará a Sonora entre los días 12 y 14 de febrero, lo que reforzará las condiciones de lluvia, bajas temperaturas y rachas de viento, principalmente en el norte de la entidad.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En cuanto a las principales ciudades, Hermosillo registró una temperatura mínima de 16 grados centígrados, con humedad del 80 por ciento. Para hoy se espera una máxima de 29 grados, cielos parcialmente nublados, vientos con rachas de hasta 40 km/h y un 60 por ciento de probabilidad de lluvia.

En Ciudad Obregón, la temperatura mínima fue de 17 grados, con máxima prevista de 28 grados, humedad del 85 por ciento. Cielos mayormente despejados y 20% de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con 11 grados y se espera una máxima de 22 grados, con rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h. Cielos mayormente despejados y 20% de probabilidad de precipitación.

Mientras que en San Luis Río Colorado se pronostica cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia y temperaturas de hasta 27 grados.

Navojoa inició el día con una temperatura mínima de 17 grados centígrados y humedad del 90 por ciento. Para este día se prevé una máxima de 28 grados, vientos ligeros con rachas de hasta 40 km/h, cielo mayormente despejado y 20% de probabilidad de lluvia.

Agua Prieta registró una temperatura mínima de 10 grados y humedad relativa del 70 por ciento. Se espera que el termómetro alcance los 23 grados, con vientos moderados de hasta 20 km/h y rachas que podrían llegar a los 60 km/h, además de cielo mayormente despejado 20% de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con 18 grados centígrados y humedad del 85 por ciento. Durante la jornada se pronostica una temperatura máxima de 24 grados, vientos con rachas de hasta 40 km/h, cielo mayormente despejado y 30% de probabilidad de lluvias.