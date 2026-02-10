Propone regularizar la seguridad de senderismo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Derivado de la muerte de un turista que realizaba senderismo el pasado mes de enero en el cerro Tetakawi en San Carlos, la legisladora Marcela Valenzuela Nevárez, presentó un proyecto de ley para fomentar, profesionalizar el senderismo, así como regular y garantizar el desarrollo seguro y sostenible de actividades de turismo de aventura en el Estado de Sonora.

La también presidenta de la comisión del deporte, explicó que se trata de poner un orden en los procesos deportivos y que las prácticas se profesionalicen principalmente para que haya seguridad. Añadió que esperan quieren evitar situaciones como la mencionada y sobre todo que permita que Sonora también tenga un foco en el ámbito del turismo, economía y deportivo.

"Primero que nada que se profesionalice el senderismo, segundo que existan las rutas diseñadas a manera de que se especifique cuáles tienen mayor dificultad para que las personas que vayan a experimentar tomen la decisión en base a si alguna vez ya practicaron el senderismo", expresó la legisladora.

Señaló que considera que las rutas deben ser específicas, pero también que los guías que se encuentren en los lugares para los visitantes, tanto locales como foráneos, tengan la experiencia y certificación. "Es parte de la propuesta de la iniciativa, que estén profesionalizados, capacitados y, sobre todo, facultados para poder llevar a cabo este trabajo".

Respecto a las sanciones que prevén para quien infrinja las disposiciones de la Ley será la suspensión de registro y cancelación del registro a los prestadores de servicios y guías, así como multas que a su vez se contempla que la recaudación de estas se destine para la promoción del senderismo o turismo de aventura.

En cuanto a la vigilancia, esta correrá a cargo de las autoridades estatales y municipales quienes deberán hacer visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de lo establecido.