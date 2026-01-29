  • 24° C
Siguen gestiones por más vivienda para Navojoa; aprueba cabildo predio a considerar

Será presentada como una propuesta para buscar que llegue a Navojoa un programa habitacional de hasta 4 mil viviendas

Ene. 29, 2026
El cabildo de Navojoa aprobó por mayoría la solicitud de cambio de uso de suelo de un predio situado sobre la carretera Navojoa-Álamos, con casi 47 hectáreas de dimensión, como parte del proyecto de factibilidad y viabilidad solicitado por el Gobierno Federal para que Navojoa pueda ser considerado con un programa habitacional de hasta 4 mil viviendas.

Para ello, el cabildo dio la autorización para generar el cambio, el cual se modificó de reserva industrial y conservación ecológica a uso de suelo habitacional, el cual será presentado como una propuesta para que Navojoa se beneficie dentro del programa de construcción de vivienda.

Según el alcalde Jorge Alberto Elías Retes, este proceso representa una opción a presentar ante la Conavi, quienes determinarán su viabilidad para que el proyecto puede aterrizar, el cual de concretar, representará millones de pesos en inversión para el municipio y programas de vivienda para familias vulnerables.

Sin embargo, fue la ubicación geográfica del predio mencionado lo que generó el análisis del cabildo, al considerar que la ubicación que tiene, al oriente de la ciudad, podría generar afectaciones en los servicios, al registrarse en la actualidad problemas en el abasto de agua.

"El sector oriente es uno de los sectores que más problemas en cuanto a servicios tiene, la falta de agua, la lejanía con el centro de la ciudad, los problemas en servicios que hay", definió el regidor Adolfo Domínguez.

No obstante, se determinó la posibilidad de presentar nuevas propuestas a considerar y ser presentadas como opción para que Navojoa pueda ser beneficiado con el programa de vivienda.

Se destacó que de concretarse, podría llegar a Navojoa inversiones de hasta 2,200 millones de pesos, lo que beneficiará al desarrollo de la ciudad y la posibilidad de apoyar a familias en condición vulnerable.

La propuesta fue aprobada por 15 votos a favor, cuatro abstenciones y un voto en contra.

Edgar Coronado
