Seguridad Pública y Guardia Nacional preparan operativo para el concierto de Shakira en Hermosillo

La espera terminó, esta noche Shakira encenderá el Estadio Héroe de Nacozari en Hermosillo, Sonora, como parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Las puertas del estadio abrirán a las 18:30 horas, dando inicio con la presentación de Pitbull, y posteriormente continuará el espectáculo con la dinámica de la pasarela junto a la cantante colombiana.

Hermosillo se prepara para recibir a miles de fans de Shakira y para garantizar la seguridad y el orden durante el evento, el Ayuntamiento anunció un operativo especial en coordinación con autoridades estatales y federales.

SEGURIDAD PÚBLICA Y GUARDIA NACIONAL PREPARAN OPERATIVO PARA EL CONCIERTO DE SHAKIRA

La estrategia involucra a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), junto con dependencias municipales como la Policía Preventiva y Tránsito, Protección Civil y Bomberos. El dispositivo contempla acciones de vigilancia, control del tránsito, inspección de permisos y medidas preventivas para atender cualquier contingencia.

En el operativo participarán 20 agentes de tránsito, 20 preventivos y 50 policías auxiliares, además de 200 elementos de seguridad privada contratados para el concierto. Se sumarán cuatro patrullas y seis motocicletas de la Policía Preventiva, junto con seis patrullas y cuatro motocicletas del Departamento de Tránsito.

Protección Civil Municipal contará con 12 inspectores, ocho paramédicos y tres vehículos, mientras que 30 interventores de Tesorería supervisarán el cumplimiento de las normas. Entre 20 y 30 inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia verificarán permisos y condiciones, con apoyo de la Patrulla Verde si es necesario. El Departamento de Bomberos dispondrá de una unidad y seis elementos operativos.

Las autoridades municipales exhortaron a los asistentes a llegar con anticipación, seguir las indicaciones del personal de seguridad y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos viales.

Este concierto, uno de los más esperados del año en Hermosillo, no solo promete ser un espectáculo musical de primer nivel, sino que también representa un reto logístico y de seguridad para la ciudad.