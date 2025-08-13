Pide Protección Civil de Huatabampo extremar precauciones ante lluvias

Autoridades de Protección Civil de Huatabampo realizaron este miércoles un recorrido de evaluación de daños en las zonas urbana y rural del municipio, tras la lluvia de 70 milímetros y fuertes vientos registrados la noche del martes.

Manuel Antonio Yocupicio Yin, titular de la dependencia, informó que hubo grandes encharcamientos en 10 colonias y 10 comunidades, además de que cayeron varios árboles y postes, sin que se registraran personas lesionadas.

Aclaró que desde hace varias semanas se realizaron trabajos de desazolve y limpieza de drenes, canales y cárcamos de bombeo, por lo que el agua fluyó debidamente y evitó mayores problemas.

Indicó que las colonias más afectadas fueron la PRI-90, Los Juris, La Cuchilla, Las Palmas, La Unión, El Sifón, Santa Cruz, Ríos y Los Conejos.

Con respecto al área rural, fueron el Ejido Francisco Sarabia, 24 de Febrero, Las Águilas, Totoliboqui, Lucio Blanco, Moroncárit, La Escalera, Samicárit, Las Milpas y Las Parras.

Yocupicio Yin hizo un llamado a toda la población a extremar precauciones ante posibles precipitaciones pluviales en los próximos días.

"Hay que tener siempre presente que estamos plena temporada de lluvias, por lo que debemos estar muy pendientes y preparados", subrayó.

"Afortunadamente, la ciudadanía, en términos generales, acató las recomendaciones emitidas por las autoridades, por lo que se pudo salir adelante de esta lluvia del martes, que estuvo muy fuerte", agregó el funcionario.