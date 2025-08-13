  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Pide Protección Civil de Huatabampo extremar precauciones ante lluvias

Recorren zonas afectadas por la precipitación de 70 milímetros y fuertes vientos registrados la noche del martes

Ago. 13, 2025
Varios árboles y postes cayeron en colonias y comunidades de Huatabampo
Varios árboles y postes cayeron en colonias y comunidades de Huatabampo

Autoridades de Protección Civil de Huatabampo realizaron este miércoles un recorrido de evaluación de daños en las zonas urbana y rural del municipio, tras la lluvia de 70 milímetros y fuertes vientos registrados la noche del martes. 

Manuel Antonio Yocupicio Yin, titular de la dependencia, informó que hubo grandes encharcamientos  en 10 colonias y 10 comunidades, además de que cayeron varios árboles y postes, sin que se registraran personas lesionadas.

Aclaró que desde hace varias semanas se realizaron trabajos de desazolve y limpieza de drenes, canales y cárcamos de bombeo, por lo que el agua fluyó debidamente y evitó mayores problemas.

Indicó que las colonias más afectadas fueron la PRI-90, Los Juris, La Cuchilla, Las Palmas, La Unión, El Sifón, Santa Cruz, Ríos y Los Conejos.

Con respecto al área rural, fueron el Ejido Francisco Sarabia, 24 de Febrero, Las Águilas, Totoliboqui, Lucio Blanco, Moroncárit, La Escalera, Samicárit, Las Milpas y Las Parras.

Yocupicio Yin hizo un llamado a toda la población a extremar precauciones  ante posibles precipitaciones pluviales en los próximos días.

 "Hay que tener siempre presente que estamos plena temporada de lluvias, por lo que debemos estar muy pendientes y preparados", subrayó.

 "Afortunadamente, la ciudadanía, en términos generales, acató las recomendaciones emitidas por las autoridades, por lo que se pudo salir adelante de esta lluvia del martes, que estuvo muy fuerte", agregó el funcionario.

Raúl Armenta
Raúl Armenta
Contenido Relacionado
Almacenamiento de Presa del Mocúzari mejora, ya supera el 20%
Sonora

Almacenamiento de Presa del Mocúzari mejora, ya supera el 20%

Agosto 13, 2025

Las precipitaciones registradas han contribuido a mejorar el volumen que se tiene

Oomapasn buscar reducir desperdicios de agua y cartera vencida
Sonora

Oomapasn buscar reducir desperdicios de agua y cartera vencida

Agosto 13, 2025

Según el director Artidoro Lagarda Yescas, son temas en los que el organismo operador ya trabaja

Gobernadores guarijíos rechazan toma del INPI
Sonora

Gobernadores guarijíos rechazan toma del INPI

Agosto 13, 2025

El Plan de Justicia sí ha beneficiado a la etnia, por lo que criticaron la manifestación de protesta de Héctor Zayla, gobernador de Makurawe