Sonora

Oomapasn buscar reducir desperdicios de agua y cartera vencida

Según el director Artidoro Lagarda Yescas, son temas en los que el organismo operador ya trabaja

Ago. 13, 2025
Son parte de los objetivos que busca resolver a corto plazo el Oomapasn, confirmó el director general Artidoro Lagarda Yescas.
Acabar con el constante desperdicio de agua que se presenta en Navojoa y buscar reducir el rezago en la cartera vencida que se tiene, son los retos con los que cuenta el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn).

Así lo informó el director general, Artidoro Lagarda Yescas, quien describió que forma parte de los problemas que se están atendiendo en el Municipio, primeramente, con el desperdicio de agua, donde recientemente se habilitaron más patrullaguas para monitorear las afectaciones que se presentan.

Explicó que uno de los objetivos para el organismo operador, es encontrar fuentes de abastecimiento y ofrecer un suministro de agua óptimo, el cual se ha ido avanzando con la perforación de nuevos pozos, sin embargo, ahora se contempla el acabar con las fugas existentes y las tomas clandestinas, problemas que siguen recurrentes.

"Es constante el desperdicio de agua que se nos presente y es uno de los temas que ya estamos atendiendo, apoyados con las patrullaguas que tenemos", indicó.

Pero además, el importante rezago que se presenta en cuanto a cartera vencida, es otro de los temas prioritarios, en el que recordó que el Oomapasn cuenta con un rezago de 500 millones de pesos por usuarios que no pagan el agua, el cual con recargos representaría más de mil millones de pesos en deuda.

Para ello, dijo que se han aplicado una serie de programas para reducir los adeudos, entre ellos notificaciones domiciliarias y cortes del servicio en algunos casos, pero la intención, es incentivar al usuario a que puedan acercarse al organismo y nivelar su adeudo.

El director del organismo operador, declaró que con estas acciones, se busca lograr que el Oomapasn sea autosuficiente, pero además, acabar con los rezagos que aún se tienen.

Edgar Coronado
