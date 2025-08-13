Becas Rita Cetina beneficiará a casi 75 mil estudiantes de Sonora

Son alrededor de 74 mil 740 tarjetas entregadas en Sonora a través del programa de Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, que va dirigido a estudiantes que cursan la secundaria en escuelas públicas.

Es un apoyo económico de mil 900 pesos para cada familia con al menos un estudiante inscrito en escuela secundaria pública, y en caso de contar otro integrante cursando este nivel educativo, sé beneficia con 700 pesos más por cada miembro adicional, de igual forma cada dos meses.

Cabe señalar que las tarjetas que se están entregando corresponde a las incorporaciones o registros que se realizaron en marzo, las cuales fueron en línea a través de la plataforma oficial, y son los padres de familia o tutores los que están recibiendo dicha tarjeta debido a que el estudiante aún es menor de edad.

En estos momentos, Becas Rita Cetina en Sonora, se encuentra atendiendo de manera directa a los beneficiados, acudiendo a las escuelas o localidades que cuentan los alumnos que han resultado beneficiados por hacer su registro en tiempo y forma, mientras que son notificados a través de las escuelas o llamadas telefónicas.

EMITEN ALERTA

Por otra parte, para evitar fraudes y confusiones, Becas Rita Cetina, hace un llamado a no caer en información falsa sobre los tiempos y modos de registro, donde se solicite el ingreso a links no oficiales, por lo cual se pide que verifiquen cualquier información solo en las plataformas oficiales o ingresando www.gob.mx/becasbenitojuarez.