Clima en Sonora hoy, 14 de agosto: Tormentas eléctricas, calor extremo y vientos fuertes

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer las condiciones del clima en Sonora para este jueves 14 de agosto, en el que indicó que persisten los efectos del monzón mexicano, lo que, combinado con la divergencia atmosférica, provocará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (entre 25 y 75 mm) y ráfagas de viento superiores a los 60 km/h en gran parte del estado, especialmente durante la tarde.

Según la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 42°C en el noroeste del estado, incluyendo algunas zonas de Hermosillo, San Luis Río Colorado, y otras localidades cercanas.

Además, no se prevé formación ciclónica en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas, lo que disminuye el riesgo de fenómenos meteorológicos de gran escala.

Pronóstico para Sonora durante los próximos días. Foto: Protección Civil Sonora.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo: Amaneció con 27°C y 70% de humedad relativa. Se espera una temperatura máxima de 39°C con cielos mayormente despejados. Se prevén vientos de 10 km/h con rachas de hasta 45 km/h y una probabilidad de 50% de precipitación.

Ciudad Obregón: Con una mínima de 27°C y 80% de humedad relativa, la temperatura alcanzará los 37°C. El viento promedio será de 10 km/h con rachas de 40 km/h y una probabilidad de 60% de precipitación. Los cielos estarán mayormente despejados.

Nogales: Se registró una mínima de 19°C y 75% de humedad relativa, con un máximo de 32°C. Los vientos tendrán una intensidad promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La probabilidad de lluvia es del 60%, y los cielos estarán parcialmente nublados.

San Luis Río Colorado: Inició el día con 29°C y 70% de humedad. Se espera que la temperatura máxima llegue a 41°C, con vientos de hasta 70 km/h. Los cielos estarán despejados y no se prevé precipitación.

Navojoa: Se reportó una mínima de 27°C y 85% de humedad relativa, con un máximo de 37°C. Los vientos tendrán una velocidad de 10 km/h con rachas de 40 km/h, y existe un 60% de probabilidad de lluvia. Los cielos estarán mayormente despejados.

Agua Prieta: Amaneció con 20°C y 75% de humedad. Se espera una temperatura máxima de 32°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La probabilidad de precipitación es del 60%, con cielos mayormente despejados.

Guaymas: Con 28°C y 85% de humedad relativa, se prevé una temperatura máxima de 35°C. Los vientos soplarán con una intensidad de 20 km/h y rachas de 50 km/h. La probabilidad de precipitación será del 45%, y los cielos estarán mayormente despejados.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL:

Mantenerse informado sobre el desarrollo de las condiciones climáticas.

Evitar exponerse al sol durante las horas de mayor calor.

Precaución con los vientos fuertes que pueden generar daños a estructuras y árboles.

Tomar medidas de seguridad ante posibles tormentas eléctricas.

Este pronóstico está sujeto a cambios y será actualizado conforme evolucione la situación meteorológica. Se recomienda seguir las alertas y medidas de seguridad emitidas por las autoridades locales.