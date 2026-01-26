Seguirán bajas temperaturas esta semana en Navojoa, alerta Protección Civil

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Pese a los cambios en el clima que se registró durante el fin de semana, con constantes lluvias y condiciones más frías, no se tuvieron afectaciones, ni la necesidad de utilizar el albergue Club de Leones en Navojoa.

Así lo confirmó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Edmundo Valdez, quien dio a conocer que el registro oficial fue de 35 milímetros de lluvias acumuladas, sin embargo, no se requirió el implementar acciones emergentes o el traslado de personas.

No obstante, explicó que el pronóstico para el resto de la semana es que se tenga más frío, con temperaturas mínimas de entre 7 y 8 grados, así como una máxima de 24 grados centígrados.

"En medida en que las nevadas empiecen a descongelarse, se sentirá más frío, por lo que hay que mantenerse abrigados y cuidarse de los cambios de temperatura", recomendó.

El representante de la UMPC, dijo que, con las pasadas lluvias, el daño lo resintieron algunas vialidades, además de obras que se encontraban en curso y que obstaculizaron el tráfico vehicular, sin que representara algún impacto en vivienda o personas lesionadas.

"El albergue Club de Leones seguirá permanente las 24 horas del día, esta es una de las estrategias de prevención y para brindar un refugio temporal ante el descenso de temperaturas, tiene cocina, camas y es administrado por el DIF para ayudar a quien lo necesite", abundó.

Asi mismo, agregó que se mantendrá la vigilancia, principalmente en familias que vivan en condición de calle y requieran ser llevadas a algún refugio temporal.

Durante la semana se espera que incluso se tengan días en los que el termómetro alcance los 19 grados a la máxima.