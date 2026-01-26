  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Seguirán bajas temperaturas esta semana en Navojoa, alerta Protección Civil

Aunque no se ha necesitado utilizar el albergue Club de Leones, este seguirá disponible 24/7

Ene. 26, 2026
Seguirán bajas temperaturas esta semana en Navojoa, alerta Protección Civil

Pese a los cambios en el clima que se registró durante el fin de semana, con constantes lluvias y condiciones más frías, no se tuvieron afectaciones, ni la necesidad de utilizar el albergue Club de Leones en Navojoa.

Así lo confirmó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Edmundo Valdez, quien dio a conocer que el registro oficial fue de 35 milímetros de lluvias acumuladas, sin embargo, no se requirió el implementar acciones emergentes o el traslado de personas.

No obstante, explicó que el pronóstico para el resto de la semana es que se tenga más frío, con temperaturas mínimas de entre 7 y 8 grados, así como una máxima de 24 grados centígrados.

"En medida en que las nevadas empiecen a descongelarse, se sentirá más frío, por lo que hay que mantenerse abrigados y cuidarse de los cambios de temperatura", recomendó.

El representante de la UMPC, dijo que, con las pasadas lluvias, el daño lo resintieron algunas vialidades, además de obras que se encontraban en curso y que obstaculizaron el tráfico vehicular, sin que representara algún impacto en vivienda o personas lesionadas.

"El albergue Club de Leones seguirá permanente las 24 horas del día, esta es una de las estrategias de prevención y para brindar un refugio temporal ante el descenso de temperaturas, tiene cocina, camas y es administrado por el DIF para ayudar a quien lo necesite", abundó.

Asi mismo, agregó que se mantendrá la vigilancia, principalmente en familias que vivan en condición de calle y requieran ser llevadas a algún refugio temporal.

Durante la semana se espera que incluso se tengan días en los que el termómetro alcance los 19 grados a la máxima.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Contra todo, Nicolás lucha por salir adelante
Sonora

Contra todo, Nicolás lucha por salir adelante

Enero 26, 2026

Pese a su discapacidad desempeña el oficio de la talabartería, una actividad que lo motiva a sentirse útil

Oomapasn halla cobija en red de drenaje y advierte riesgo de colapsos
Sonora

Oomapasn halla cobija en red de drenaje y advierte riesgo de colapsos

Enero 26, 2026

Fue encontrada durante trabajos de mantenimiento que se realizaron, sin embargo, se confirmó que es una práctica que se detecta constantemente

Sonora recibirá visita estratégica de Conapesca
Sonora

Sonora recibirá visita estratégica de Conapesca

Enero 26, 2026

Será encabezada por el Comisionado Nacional de Pesca, Rigoberto Salgado, con sede en Huatabampo