Oomapasn halla cobija en red de drenaje y advierte riesgo de colapsos

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) llamó a la población a evitar tirar objetos sólidos sobre la red de drenaje que puedan obstruir las líneas de conducción y generar colapsos, ya que durante la última revisión de mantenimiento se encontró una cobija sobre la red.

Así lo dieron a conocer representantes del Oomapasn a través del Departamento de Cultura de Agua, al señalar que, aunque parezca increíble, en cada revisión se encuentran objetos de grandes dimensiones que son tirados sobre la red de drenaje e impactan el funcionamiento de los equipos.

Meses atrás, el organismo operador encontró objetos como trapeadores, basura acumulada, toallitas húmedas e incluso una taza de baño al interior de la red.

Recordaron que el drenaje está diseñado exclusivamente para aguas residuales, por lo que arrojar basura, telas o plásticos termina por afectar a todos los usuarios, con un impacto grave en el servicio.

"Parece increíble, pero se encontró una cobija por parte de nuestro equipo de mantenimiento, se extrajo de la red de drenaje y son objetos que provocan colapsos masivos en las tuberías, brotes de aguas negras en las casas, además de daños severos en la infraestructura de la ciudad", informaron.

Pese a los llamados que se han realizado con anterioridad para evitar esta práctica, reconocieron que lamentablemente se sigue presentando, lo que aporta a que los afloramientos sigan recurrentes.

Cabe destacar que la red de drenaje en Navojoa se encuentra en su mayoría obsoleta, al contar con más de 70 años de antigüedad, por lo que el arrojar sólidos en su interior agrava el impacto.