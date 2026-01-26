Contra todo, Nicolás lucha por salir adelante

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La discapacidad nunca ha sido un impedimento para Nicolás Buitimea, desde hace 13 años cuenta con discapacidad motriz, pero aun así, se logra ingeniar para salir adelante, tiempo que dedica a la talabartería, el arte y oficio tradicional de trabajar el cuero y la piel para confeccionar.

Desde el Fraccionamiento Misioneros en Navojoa, compartió que depende de los ingresos que recibe a través del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, lo que en algunos casos lo utiliza para elaborar cintos, billeteras y hasta reparar sillas para lograr salir adelante.

A sus más de 40 años, narró que el camino no ha sido facil, sin embargo, es la misma comunidad la que le ayuda a salir adelante a través del consumo de sus productos, o realizándole algún pedido especial, lo que lo hace sentirse útil.

"A veces es difícil porque se nos acaba el trabajo, pero siempre pensamos positivos, buscamos la manera de ir saliendo adelante y sobre todo, no rendirnos", declaró.

Nicolás es originario de Masiaca, sin embargo muchos años de su vida ha vivido en la ciudad, siendo en el fraccionamiento donde vive actualmente, donde aprendió el oficio de la talabertería, convertido en una actividad que lo encamina a seguir adelante.

El no contar con un empleo formal, dijo que si le llega a afectar, al no tener un ingreso seguro o ir generando antigüedad, sin embargo, reconoce que el apoyo de los programas federales en su caso ha sido de mucha utilidad, al ser lo que le ayuda para mantenerse.

"Gracias a Dios tenemos el apoyo de los programas Bienestar, mucho o poco, pero me ha ayudado a salir adelante", culminó.

Por más de un década ha permanecido en sillas ruedas, pero eso no le impide el salir adelante.