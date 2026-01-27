Presentarán proyecto para reforestar Río Mayo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El mes próximo se presentará un proyecto ante la Sedatu, INPI y Conagua para reforestar el Río Mayo, en el marco del Plan de Justicia, informó el ingeniero Emilio Borbón Willis.

El asesor de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y de los Ocho Pueblos tradicionales dijo que se pretende "vestir de verde" el lugar, en una longitud de 90 kilómetros y una superficie de mil 800 hectáreas.

Señaló que, ante las recurrentes sequías que enfrenta el afluente, es necesario impulsar dicho proyecto, que tendría varios beneficios colaterales.

Por ejemplo, indicó, se titularían como pequeña propiedad cerca de mil predios que hoy solo cuentan con una concesión federal.

"Se comprarían las concesiones a quienes las estén explotando, dándoselas a mil familias indígenas de los pueblos vecinos, rescatando parte del territorio Mayo, desde Tesia hasta El Júpare", resaltó Borbón Willis.

"También se elevaría el nivel de valor de dichas tierras al contar con un título de propiedad y, al tener ese documento, se solicitaría a la Conagua que se incluyan en el padrón de usuarios del Distrito de Riego 38", añadió.

Dijo que, ya incluidos en el padrón de riego, recibirían el agua por la red de canales del distrito, volviendo a duplicar el valor de la tierra y el patrimonio de las mil familias indígenas.

Aseguró que, ya con la certidumbre del suministro del agua, la plantación que se realice en las parcelas será un éxito, con un beneficio adicional en la cosecha de frutales que se recomienda.

Según el proyecto Sembrando Vida, el campesino que reforeste su predio tendrá un sueldo de 4 mil 800 pesos mensuales por su cuidado