  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 12 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Secretaría de Seguridad detecta lavado de dinero en Sonora

Se realizaba a través de casinos y también se registraron en otros Estados

Nov. 12, 2025
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch

El Estado de Sonora es vinculado con lavado de dinero a través de casinos que operaban en la entidad, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, resaltando que se pudo detectar a través un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para esta actividad ilícita también detectada en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

El funcionario federal dijo que dicha investigación permitió detectar trece establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los Estados mencionados, con un trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

"Esta coordinación permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero", señaló García Harfuch. Debido a que la investigación continúa, hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de las empresas o casinos que se detectaron en esta operación.

El secretario, informó que se analizaron casinos físicos y virtuales, al ser un sector que, por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero y que movían cantidades de hasta cincuenta millones de pesos.

Explicó que la Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera fue la encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.

"Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) y Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos", detalló García Harfuch, indicando que esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero.

Además, resaltó que esto contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Asimismo, dijo que, durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria, lo que permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito.

Los patrones utilizados fueron los casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, que registraron dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros, mientras que los casinos con flujos internacionales de origen extranjero transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Y asimismo se detectaron casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos fuera de la regulación financiera nacional.

Derivado del resultado de esta investigación, se procedió a la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 12 de noviembre
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 12 de noviembre

Noviembre 12, 2025

La severa sequía que afecta al sur de Sonora mantiene a las presas de la cuenca del Río Yaqui en niveles críticos, con solo 35.8% de su capacidad

Mercado de Navojoa permanecerá cerrado; locatarios podrán vender en estacionamientos
Sonora

Mercado de Navojoa permanecerá cerrado; locatarios podrán vender en estacionamientos

Noviembre 12, 2025

El cierre temporal, se originó por la obra de modernización del cableado eléctrico que permanece inconclusa y representa un riesgo 

Auroras boreales en Sonora: Así se vivió el impresionante fenómeno ¿Cuándo volverá a verse?
Sonora

Auroras boreales en Sonora: Así se vivió el impresionante fenómeno ¿Cuándo volverá a verse?

Noviembre 12, 2025

Este tipo de fenómeno no es común en el país; aunque en los últimos años las intensas tormentas solares han permitido observarlas en varias zonas