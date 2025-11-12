Secretaría de Seguridad detecta lavado de dinero en Sonora

El Estado de Sonora es vinculado con lavado de dinero a través de casinos que operaban en la entidad, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, resaltando que se pudo detectar a través un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para esta actividad ilícita también detectada en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

El funcionario federal dijo que dicha investigación permitió detectar trece establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los Estados mencionados, con un trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

"Esta coordinación permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero", señaló García Harfuch. Debido a que la investigación continúa, hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de las empresas o casinos que se detectaron en esta operación.

El secretario, informó que se analizaron casinos físicos y virtuales, al ser un sector que, por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero y que movían cantidades de hasta cincuenta millones de pesos.

Explicó que la Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera fue la encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.

"Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) y Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos", detalló García Harfuch, indicando que esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero.

Además, resaltó que esto contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Asimismo, dijo que, durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria, lo que permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito.

Los patrones utilizados fueron los casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, que registraron dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros, mientras que los casinos con flujos internacionales de origen extranjero transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Y asimismo se detectaron casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos fuera de la regulación financiera nacional.

Derivado del resultado de esta investigación, se procedió a la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.