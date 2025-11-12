Mercado de Navojoa permanecerá cerrado; locatarios podrán vender en estacionamientos

La obra de modernización del cableado eléctrico que continúa inconclusa, habría sido el detonante para la clausura del Mercado Municipal de Navojoa, al representar cierto riesgo, por lo que mientras se concluye, las puertas de los establecimientos permanecerán cerradas.

Irma Aurora González Agramón, presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho", dio a conocer que posterior a la clausura, sostuvieron una reunión con autoridades municipales, donde se les confirmó que acelerarán la obra de modernización del cableado para alcanzar una pronta reapertura, además de lograr la instalación de extintores en cada local y reforzar la seguridad en materia de protección civil.

"Es una obra que está por concluir, pero sigue pendiente, calculamos que le falta un 5 por ciento, por ello es que se reforzarán los trabajos para terminarlo a la brevedad y poder abrir el Mercado", pronunció.

En marzo del 2024, habían iniciado en el Mercado Municipal de Navojoa las obras para cambiar el cableado eléctrico, con una inversión de 10 millones de pesos y llevada a cabo a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), el cual a la fecha, no ha concluido.

La representante de los locatarios mencionó que se tendrán todos los días a las 11:00 de la mañana, reunión de seguimiento para revisar los avances, obra que prevén, pueda concluir en unos días más.

En el caso de los locatarios, con el fin de que no se mantengan sin su fuente de empleo, anunció que el alcalde municipal, Jorge Elías Retes, autorizó el poder sacar su mercancía a los estacionamientos, con el fin de que sigan trabajando, sin embargo, ante la limitante en los espacios, será a través de grupos sectorizados.

"Tengan confianza en que tendremos una reapertura pronto, ya se va a trabajar en subsanar los temas pendientes", externó la dirigente.