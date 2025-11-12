Cierran el Mercado Municipal de Navojoa "Manuel Ávila Camacho" tras inspección de Protección Civil

El Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho", uno de los puntos comerciales más emblemáticos de Navojoa, fue cerrado por tiempo indefinido la noche del martes 11 de noviembre, luego de que personal de Protección Civil del Estado y del Municipio determinara que el edificio presenta condiciones inseguras tanto para locatarios como para visitantes.

La medida se tomó tras una inspección de emergencia ordenada en todo el estado, motivada por la reciente tragedia en una tienda Waldo´s de Hermosillo, donde la explosión de un transformador provocó la muerte de 24 personas y dejó al menos 15 heridos.

Ante ese suceso, Protección Civil intensificó las revisiones en espacios públicos con alta afluencia de personas, encontrando deficiencias graves en el inmueble de Navojoa.

Irma Aurora González Agramón, presidenta de la Unión de Locatarios del mercado, confirmó que las autoridades coincidieron en que el edificio no puede continuar operando hasta garantizar la seguridad total.

"Las autoridades realizaron una revisión exhaustiva del inmueble y coincidieron en que no puede seguir operando hasta garantizar la seguridad de todos", declaró.

Entre las principales irregularidades detectadas destacan el cableado eléctrico inconcluso, lo que representa un riesgo de corto circuito o incendio y una barda con riesgo de colapso, lo que compromete la estabilidad estructural de la edificación.

El cierre ha generado profunda inconformidad entre los comerciantes, quienes advirtieron que la medida los afectará económicamente, justo en la temporada del Buen Fin y antes de la liberación de aguinaldos, cuando tradicionalmente registran sus mayores ventas.

"Estas fechas representan para nosotros la mejor época del año", expresaron algunos locatarios.

El operativo de inspección también se ha extendido a otros municipios del sur de Sonora. El Mercado Municipal de Cajeme fue clausurado el mismo día por presentar condiciones similares, mientras que los de Huatabampo, Etchojoa y Álamos serán revisados en los próximos días.

Por ahora, el Mercado Municipal de Navojoa permanecerá cerrado hasta que se subsanen las deficiencias estructurales y se garantice la seguridad, dejando a cientos de familias en una situación de incertidumbre económica.