Descarta Salud muertes por dengue

Ante versiones difundidas sobre presuntos fallecimientos a causa de dengue, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública, informa que a la fecha no se ha confirmado ningún deceso por esta enfermedad en la Entidad.

Durante la Semana Epidemiológica número 43 de 2025, se estudiaron 826 casos sospechosos, de los cuales 294 fueron confirmados, sin registrarse defunciones en el Estado.

Todo fallecimiento con sospecha de la enfermedad es estudiado con pruebas confirmatorias de laboratorio y dictaminado por un comité de expertos, por lo que hasta el momento ninguna defunción ha sido confirmada a consecuencia de dengue.

Asimismo, la Secretaría de Salud recuerda que no se realizan fumigaciones a solicitud particular, ya que esta medida sólo elimina mosquitos adultos de forma temporal sin atacar el origen del problema, que son los criaderos donde se reproduce el mosquito Ahedes aegypti.

No obstante, la fumigación sí se lleva a cabo en casos determinados, de acuerdo con criterios técnicos y epidemiológicos, principalmente en zonas donde existen altos riesgos para la presencia de mosquitos del género Ahedes y casos confirmados de la enfermedad.

Por ello, se hace un llamado a la población sonorense a mantener limpios patios, azoteas y recipientes que acumulen agua, pues la limpieza doméstica sigue siendo la acción más efectiva para prevenir el dengue.

El Gobierno de Sonora reitera su compromiso con la prevención de enfermedades, la salud pública y destaca que la participación comunitaria, la limpieza en casa y la eliminación de criaderos son las medidas más efectivas para mantener el dengue bajo control en todo el Estado