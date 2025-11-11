Comercios afiliados a Canaco Navojoa son seguros

Los establecimientos afiliados a Canaco son seguros y los propietarios se han concientizado para revisar los planes de seguridad y riesgos, apegándose a los lineamientos de Protección Civil, a raíz de lo sucedido días atrás en Hermosillo, informó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Navojoa, Adrián Islas Velderrain.

El dirigente de una de las cámaras empresariales en la ciudad, mencionó que hay comunicación con los más de 100 socios que tiene Canaco, orientándolos y exhortando sobre la importancia de la seguridad.

Parte de los protocolos que están siguiendo las empresas afiliadas a Canaco, dijo que son capacitaciones constantes y acceso a las inspecciones que está realizando Protección Civil, considerando que se pueden detectar áreas de oportunidad que solventar.

"Podemos confirmar que todos los socios están perfectamente capacitados, les recordamos que todos los lineamientos de seguridad es para mejorar y es importantes el llevarlos a cabo", pronunció.

No obstante, Adrián Islas hizo mención que todos los socios que tengan dudas sobre los requerimientos de Protección Civil, o consideren que son medidas extremistas, pueden acercarse a Canaco para revisar cada caso y apoyarlos.

"Los comercios que están afiliados a Canaco son seguros, nuestros socios ya conocen la situación y la importancia de mantener la seguridad; de igual manera, quienes faltan de ser inspeccionados, les recomendamos el facilitar el trámite y apegarse a las recomendaciones", concluyó.

Actualmente, la Unidad Municipal de Protección Civil Navojoa, está realizando alrededor de 15 inspecciones a comercios por día.