Inicia novenario a la Virgen de Balvanera

Desde este miércoles y hasta el próximo 21 de noviembre, iniciará el novenario en honor a la Virgen de la Balvanera en La Aduana de Álamos, en el que se contempla peregrinar, misas y jornadas de oración hacia el templo de La Aduana.

Según el comité organizador de la Parroquia de la Purísima Concepción, para este miércoles se tiene programado la procesión a las 04:00 de la mañana a través de una peregrinación con la imagen de la virgen, saliendo del templo de Álamos, además de una misa en La Aduana al llegar de la peregrinación.

Del 13 al 19 de noviembre, se contarán con misas en el templo de la Virgen de Balvanera, durante todos los días a las 04:00 de la tarde; mientras que para el jueves 20, las misas se desarrollarán a las 04:00 y 08:00 de la noche y el viernes 21, las misas se desarrollarán a las 07:00 de la mañana y a las 04:00 de la tarde.

En cuanto a la apertura del templo, del 12 al 18 de noviembre estará abierto a partir de las 09:00 de la mañana, mientras que del 19 al 21 de noviembre, las puertas permanecerán abiertas las 24 horas del día, al ser los días en los que miles de feligreses peregrinan en señal de fe desde otras ciudades.

"El peregrinar desde Navojoa o desde Álamos para agradecer por los milagros cumplidos, es una muestra de fe muy importante y en la que se espera mucha asistencia", pronunciaron.

Como en cada año, las celebraciones hacia la virgen de Balvanera contarán con la presencia de elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, a través de un operativo para salvaguardar la integridad de los visitantes y peregrinos.

El comité organizador reiteró el llamado a todos los feligreses a sumarse, acudir como en cada año a agradecer a la Virgen de Balvanera.

"Que su manto sagrado cubra y proteja a todos los miles de peregrinos que en estos próximos días se encaminarán presurosos al encuentro con su madre celestial", concluyeron.