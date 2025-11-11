Dengue repunta en el Mayo; más de 100 casos confirmados

Los casos de dengue incrementaron durante la última semana en la región del Mayo, donde ya se contabilizan este 2025 más de 100 personas que han enfermado, siendo Navojoa el municipio con mayor incidencia, al contabilizar ya 51 casos.

El reporte oficial emitido por la Secretaría de Salud en Sonora, confirma que en la región, siguen en incremento, como ejemplo Navojoa, en el que en la última semana, pasó de 33 a 51 casos, pero destaca que no se han presentado defunciones.

En cuanto a la incidencia de casos, Benito Juárez ya presenta ocho contagios por dengue, al igual que Huatabampo con ocho casos más; por su parte, Álamos con 14 y Etchojoa acumula 34 casos más.

Tan solo en la última semana, la región del Mayo contabilizó 45 nuevos casos, la mayoría de ellos proveniente de Navojoa y Etchojoa, sin embargo, el informe epidemiológico revela que de momento el dengue sigue sin enlutar familias.

Por el contrario, a través de las redes sociales, familias de la región han externado su preocupación ante la alta presencia de moscos y lo que sería un incremento desmedido en casos, algunos de ellos, que aseguran, no estarían contabilizados en las estadísticas dadas a conocer por el sector salud.

Ante la alta incidencia presentada, autoridades recordaron el llamado a la comunidad ante cualquier síntoma, acudiendo a las clínicas de salud y evitando la automedicación, con el objetivo de tener datos más precisos de la presencia de dengue en la región.