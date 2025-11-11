Huatabampo impulsa el turismo con Foro de Gestión de la Hospitalidad

Arrancó el Foro Gestión de la Hospitalidad y el Turismo, que se desarrollará hasta el próximo 14 de noviembre en Huatabampo, organizado por la Secretaría de Economía y Turismo del Gobierno del Estado y que planea temas claves para el desarrollo turístico.

El temario que se estará presentando durante los próximos días, contempla "Claves de la hospitalidad en el Turismo", así como "Comunicación intercultural y atención al cliente", además de "Innovación en diseño de experiencias turísticas", por mencionar algunos.

Elly Angelina Alcalá Valdez, presidenta del Consejo Empresarial del Mayo (Cemac), informó que en este foro, forman parte representante de los sectores del comercio y servicios de restaurantes, hospedaje, artesanal, cooperativas, ecoturismo, salones de eventos, gastronomía, cultura y tradiciones, entre otros.

"Este foro es para prepararse, recibir los conocimientos por parte de los especialistas, un espacio muy importante en estos tiempos que es necesario el conocer y estar listos ante las nuevas tendencias de los negocios", describió.

La presidenta de Cemac, resaltó la relevancia de conocer las oportunidades, aprovechando a su vez que en Huatabampo se tiene más de 120 kilómetros de playa virgen, además de ser ricos en cultura, tradiciones, gastronomía, por lo que es importante el conocer como poder capitalizarlo.

"Hay que aprovechar este gran evento y fortalecer nuestras competencias reales para caminar y avanzar hacia una región más inteligente, próspera y sostenible en el Sur de Sonora", resaltó.

Los talleres presentados se estarán llevando a cabo en la sala empresarial del Instituto Tecnológico de Huatabampo, en un horario de 12:00 a 4:00 de la tarde.