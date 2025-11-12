Clima en Sonora hoy, 12 de noviembre: Prepárese para el frío; se pronostican nevadas y lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió su pronóstico del clima en Sonora para este miércoles, con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos.

Durante la jornada de hoy, la corriente en chorro subtropical mantendrá cielos parcialmente nublados en el noroeste del estado, sin probabilidad de lluvia. Se espera un ambiente cálido a caluroso por la tarde, mientras que en zonas de sierra prevalecerá un ambiente frío durante la madrugada y la noche.

NUEVO FRENTE FRÍO LLEGARÁ EL VIERNES CON LLUVIAS, VIENTO Y POSIBLE NIEVE

Para el viernes, la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México, en combinación con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, provocará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, un descenso marcado de las temperaturas y probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en diferentes regiones de Sonora.

Asimismo, durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, podría presentarse caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa del estado, por lo que Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en carreteras y zonas rurales.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA