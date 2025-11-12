Clima en Sonora hoy, 12 de noviembre: Prepárese para el frío; se pronostican nevadas y lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió su pronóstico del clima en Sonora para este miércoles, con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos.
Durante la jornada de hoy, la corriente en chorro subtropical mantendrá cielos parcialmente nublados en el noroeste del estado, sin probabilidad de lluvia. Se espera un ambiente cálido a caluroso por la tarde, mientras que en zonas de sierra prevalecerá un ambiente frío durante la madrugada y la noche.
NUEVO FRENTE FRÍO LLEGARÁ EL VIERNES CON LLUVIAS, VIENTO Y POSIBLE NIEVE
Para el viernes, la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México, en combinación con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, provocará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, un descenso marcado de las temperaturas y probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en diferentes regiones de Sonora.
Asimismo, durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, podría presentarse caída de nieve o aguanieve en la zona montañosa del estado, por lo que Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en carreteras y zonas rurales.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: La capital sonorense amaneció con 18°C y 50% de humedad relativa. Se espera una temperatura máxima de 35°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón: Temperatura mínima de 17°C y máxima de 34°C, con humedad del 70%. Se esperan vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h, sin probabilidad de precipitación.
- Nogales: Registró una mínima de 8°C y se prevé una máxima de 27°C, con 39% de humedad. Cielos mayormente despejados y vientos de hasta 40 km/h.
- San Luis Río Colorado: Amaneció con 15°C y humedad de 35%. Se espera una máxima de 31°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de lluvia.
- Navojoa: Mínima de 17°C y máxima de 35°C, con 90% de humedad relativa. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, y cielos despejados.
- Agua Prieta: Mínima de 5°C y máxima de 28°C, con 50% de humedad. Cielos mayormente despejados y vientos de hasta 40 km/h.
- Guaymas: La ciudad costera registró 18°C al amanecer y alcanzará una máxima de 29°C, con 70% de humedad. Cielos despejados, vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h y sin probabilidad de lluvia.