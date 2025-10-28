Secretaría de Salud entregará apoyos para tratamientos de rehabilitación

Para asegurar una atención integral, adecuada y estandarizada a las personas que padecen adicciones, los sectores público, social y privado, podrán gestionar ante la secretaría de salud un apoyo para llevar de manera efectiva los tratamientos, los cuales podrán ser hasta de 35 mil pesos dependiendo el tipo de tratamiento, informó José Luis Alomía Zegarra, secretario de salud del gobierno del Estado de Sonora.

Este beneficio también llamado "becas de tratamiento" deberán ser solicitadas de manera directa a la dirección de salud mental y adicciones para que realice la gestión y según las necesidades del usuario, se determinará en dónde será más adecuado para recibir el tratamiento, y podrán ser candidatos las diferentes dependencias públicas y/o solicitantes que requieran un tratamiento adicciones y no tengan recurso para cubrirlo.

Cabe señalar que los recursos serán provenientes del impuesto estatal para la prestación de servicios de juego con apuestas y concursos, y la asignación del pago de los apoyos será otorgado por la secretaría de salud al establecimiento residencial únicamente por persona con tratamiento concluido, por el monto de 25 mil pesos por tratamiento de ayuda mutua, 30 mil pesos por tratamiento mixto, y 35 mil pesos por tratamiento profesional.

Para poder ser candidato a solicitar estas becas, se deberá cumplir con ciertos criterios para que los referidos puedan llevar su tratamiento de prevención y control de las adicciones. Los de ayuda mutua, deberán contar con una adecuada infraestructura física para la atención, tener un modelo o programa de tratamiento detallado tanto para el usuario como para su familia y se valorará si el padecimiento adictivo se encuentra asociado a otros trastornos médicos o psicológicos para promover la atención adecuada.

En caso de establecimientos mixtos y profesionales, deberán establecer un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento personalizado, pero si no se cuenta con la capacidad resolutiva suficiente, entonces deberá referir el caso a otro establecimiento, para el tratamiento de su adicción o de las complicaciones asociadas.