SEC: ¿La suspensión de la clases es para todo Sonora?

Por las fuertes y constantes lluvias que se avecinan al Estado, a partir de este miércoles de manera oficial se suspendieron las c lases para todos los niveles educativos, es decir desde preescolar hasta universidades, informó el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, Froylán Gámez Gamboa, atendiendo a las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

A tan solo tres días de haber anunciado el regreso a clases , por cuestiones climáticas , la suspensión de labores se aplica en los 72 municipios en escuela particular y pública. "A partir del turno vespertino de este miércoles, en ambos turnos para el día jueves y para el día viernes, que es la determinación de Protección Civil Estatal para toda la actividad escolar", señaló Gámez Gamboa.

El secretario de la SEC, dijo que de acuerdo a los indicadores con los que cuenta Protección Civil, pudo llegar a este común acuerdo, debido a que la prioridad es preservar la integridad de la comunidad educativa .

También dijo que las plantas podrán ser utilizadas como albergues dependiendo de los municipios que sufran mayores estragos derivados de las inclemencias del fenómeno natural que se ha formado. "Pues vamos a estar coordinados con Protección Civil para que los establecimientos que sean necesarios se puedan habilitar como albergues".

Gámez Gamboa, dijo que principalmente el sur del Estado es donde se prevé que esté la mayor intensidad de lluvias , y que continuarán en reunión para establecer los puntos importantes o seguros.