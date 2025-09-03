Investigaciones en caso SEC revelan un daño patrimonial cercano a los 290 millones de pesos

El daño patrimonial resultado de los delitos de peculado imputados a exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) asciende a un monto aproximado de 290 millones de pesos, reveló el Fiscal Anticorrupción de Sonora (FAS), Mauricio Ibarra Romo, tras la vinculación a proceso de José Víctor "N" y Francisco Alberto "N".

El titular de la FAS Sonora detalló que la denuncia se interpuso en septiembre de 2021 y tras una investigación exhaustiva se integró una carpeta de investigación sólida, misma que ha servido para acreditar ante el juez la probable responsabilidad de los imputados, quienes actualmente se encuentran en un Centro de Reinserción Social (Cereso), en prisión preventiva.

Detalló también que el hecho que se imputa a los señalados comprende un desvío de recursos del presupuesto de la dependencia hacia una empresa particular, la cual nunca cumplió con lo ofrecido y además se transfirieron fondos sin las autorizaciones debidas a lo largo de los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021, llegando a un monto total que ronda los ya mencionados 290 millones de pesos.

"Están acusados de peculado y de incumplimiento de un deber legal. El caso de peculado es porque durante los cuatro ejercicios fiscales desviaron recursos que son procedentes de la partida 1000, que es servicios personales, la desviaron para otro propósito, para la contratación de un esquema de beneficios múltiples, así lo llamaron", explicó.

Dichos recursos, estaban destinados a servicios personales de los trabajadores, tales como nóminas y diversas prestaciones, y fueron depositados en fideicomisos, primero en un banco y después en una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL).

Por estos hechos, se cuenta además con otras órdenes de aprehensión por ejecutarse en contra de ex servidores públicos, así como un particular, quienes también figuran como probables responsables en este esquema de corrupción.

Por último, el Fiscal Anticorrupción agregó que se mantendrá informada a la opinión pública una vez que se avance en el caso, acorde a los tiempos procesales