SEC inicia primer registro de calificaciones

A partir de este lunes y hasta el jueves 27 de noviembre el personal docente de educación básica iniciará el registro de los resultados de evaluación de casi 500 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

De acuerdo al calendario escolar oficial, esta semana será el primer registro de calificaciones desde el inicio de clases de este ciclo escolar 2025- 2026, en el portal www.yoremia.gob.mx donde los padres de familia podrán consultar los resultados de cada uno de sus hijos, ingresando la Clave Única de Registro de Población (CURP) de manera particular para cada estudiante.

Además, cada uno de los profesores de aula, procederán a notificar a los padres de familia y en algunos casos, citarán a juntas para la atención de dudas que se presenten con el alumnado con el fin de promover el buen desarrollo del menor. En el caso de Cajeme, serán alrededor 40 mil estudiantes los que recibirán sus calificaciones en tiempo y forma, las cuales dependen de su desempeño.

Esta semana se impartirán solo cuatro días de clase que serán de lunes a jueves, debido a que el viernes 28 se llevará a cabo el último consejo técnico de este año, de igual forma para todo el personal de educación básica.

Posterior a estas actividades se continuará con las clases de manera regular del uno al 19 de diciembre para, posteriormente iniciar el periodo de vacaciones decembrinas del lunes 22, para culminar el doce de enero, mientras que los directores iniciarán actividades el día siete para llevar un taller y la plantilla de profesores se incorporará el jueves ocho de enero.