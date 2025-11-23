Clima en Sonora hoy 23 de noviembre: Así afectará la tormenta invernal al municipio

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo 23 de noviembre ingresó un nuevo sistema frontal por el noroeste de México, dando paso a la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026.

Sus efectos se extenderán durante hoy, domingo y mañana lunes, especialmente en municipios del norte, noreste y zonas del centro de Sonora.

Las autoridades advierten sobre lluvias moderadas, rachas fuertes de viento, un descenso marcado en las temperaturas y la posibilidad de nieve o aguanieve en áreas serranas de Cananea, Naco y Agua Prieta. En las regiones más elevadas de la Sierra Madre Occidental, los termómetros podrían bajar incluso de los 0 °C.

CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo

La capital mantiene un clima más estable. Este sábado amaneció en 12 °C con 80 % de humedad y se espera una máxima cercana a los 27 °C. Los vientos serán de 10 km/h con rachas de hasta 45 km/h. El cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de lluvia.

Ciudad Obregón

Con una mínima de 12 °C y 75 % de humedad, la ciudad alcanzará una máxima de 29 °C. Se prevén vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h, sin presencia de nubes relevantes ni lluvias.

Nogales

Será una de las zonas más afectadas por el sistema invernal. Inició el día con apenas 3 °C y una máxima estimada de 17 °C. La humedad ronda el 80 %, los vientos llegarán a rachas de 60 km/h y existe un 40 % de probabilidad de lluvia. En zonas altas, no se descarta la presencia de aguanieve.

San Luis Río Colorado

Continuará bajo la influencia directa del frente frío. La mínima fue de 14 °C y la máxima difícilmente superará los 16 °C. Se esperan vientos de 15 km/h con rachas de hasta 70 km/h, cielo mayormente nublado y 70 % de probabilidad de lluvia.

Navojoa

Al sur del estado, el clima será más cálido pese a la presencia del sistema frontal. La mínima fue de 12 °C y la máxima alcanzará los 30 °C, con 90 % de humedad. Los vientos serán de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h y no se esperan lluvias.

Agua Prieta

Este municipio registró una mínima de 2 °C y espera llegar a los 18 °C durante el día. Con humedad del 85 % y rachas de viento de 40 km/h, el cielo permanecerá despejado. Aun así, en las zonas montañosas cercanas se mantiene el riesgo de heladas.

Guaymas

La ciudad portuaria amaneció con 12 °C y 85 % de humedad. Se pronostica una máxima de 25 °C, vientos de 10 km/h y rachas de hasta 60 km/h. No se prevén lluvias, aunque las rachas podrían generar una sensación térmica más fresca en la costa.

RECOMENDACIONES ANTE LA TORMENTA INVERNAL

Las autoridades piden mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a personas mayores, niños y mascotas.

También se recomienda extremar precauciones en carretera debido a los fuertes vientos y posibles bancos de niebla en zonas serranas.