Clima en Sonora hoy 22 de noviembre: Se esperan temperaturas por debajo de los 0°C por tormenta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional informó este sábado 22 de noviembre que un nuevo sistema frontal ingresó al noroeste del país, lo que generará la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026.
Sus efectos se sentirán hoy sábado y mañana domingo sobre municipios del norte, noreste y parte del centro de Sonora, con lluvias moderadas, fuertes rachas de viento, marcado descenso de temperaturas y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas de Cananea, Naco y Agua Prieta.
Se prevé que, en las regiones más elevadas de la Sierra Madre Occidental, se podrán registrar valores por debajo de 0 °C.
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Para Hermosillo, se mantiene un ambiente estable. La ciudad registró una mínima de 12 °C con humedad del 80 %, y se espera una máxima cercana a los 27 °C. Los vientos irán de 10 km/h con rachas de hasta 45 km/h, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón amaneció también en 12 °C y una humedad del 75 %. La máxima rondará los 29 °C, con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. El cielo permanecerá despejado y no se prevén precipitaciones.
- Nogales enfrentará condiciones más frías e inestables debido al sistema invernal. La mínima fue de 3 °C y la máxima alcanzará los 17 °C. Habrá humedad del 80 %, vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h, cielo con intervalos nubosos y una probabilidad de precipitación del 40 %. En zonas altas, no se descarta aguanieve.
- San Luis Río Colorado seguirá bajo los efectos directos del frente frío. La ciudad presentó una mínima de 14 °C y la máxima apenas llegará a 16 °C. Se esperan vientos de 15 km/h con rachas cercanas a 70 km/h, cielos mayormente nublados y una probabilidad de lluvia del 70 %.
- En contraste, Navojoa tendrá condiciones más cálidas. La mínima fue de 12 °C y la máxima alcanzará los 30 °C, con humedad del 90 %. Los vientos se mantendrán en 10 km/h con rachas de 50 km/h. El cielo permanecerá mayormente despejado y no hay probabilidad de lluvia.
- Agua Prieta registró una mínima de 2 °C y alcanzará una máxima de 18 °C. Con humedad del 85 % y vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h, se espera un cielo mayormente despejado y sin lluvia. Sin embargo, en las zonas montañosas aledañas persiste el riesgo de heladas.
- Guaymas amaneció con 12 °C y humedad del 85 %. La máxima será de 25 °C, acompañada de vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h. El cielo estará despejado sin probabilidad de precipitación, aunque el viento podría generar sensación térmica más fresca en la zona costera.