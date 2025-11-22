Clima en Sonora hoy 22 de noviembre: Se esperan temperaturas por debajo de los 0°C por tormenta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional informó este sábado 22 de noviembre que un nuevo sistema frontal ingresó al noroeste del país, lo que generará la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026.

Sus efectos se sentirán hoy sábado y mañana domingo sobre municipios del norte, noreste y parte del centro de Sonora, con lluvias moderadas, fuertes rachas de viento, marcado descenso de temperaturas y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas de Cananea, Naco y Agua Prieta.

Se prevé que, en las regiones más elevadas de la Sierra Madre Occidental, se podrán registrar valores por debajo de 0 °C.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA