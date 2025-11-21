Consulado de EU en Hermosillo desmiente información

El Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo, aclaró que no existe ninguna nueva ley que proteja a los migrantes tal como se ha estado difundiendo donde se resalta que ha sido por orden del presidente Donald Trump, advirtiendo que es información falsa difundida por parte de las personas conocidas como "coyotes" quienes buscan ganar dinero engañando a personas.

Se les denomina así a quienes se dedican a organizar y facilitar el cruce ilegal de migrantes a través de las fronteras a cambio de dinero, donde el "coyotaje", implica guiar a los migrantes a través de la frontera en condiciones de riesgo, y este término se ha adoptado para referirse a quienes trafican con personas.

Los "coyotes" a los migrantes por guiarlos de manera ilegal a través de las fronteras, principalmente entre México y Estados Unidos, guiando a los migrantes a través de rutas peligrosas una vez que realizan el pago para llegar a una ciudad de destino determinada.

Por su parte el consulado y atendiendo a las instrucciones del presidente actual de Estados Unidos, se continúa reforzando la frontera sur de su país, y con un monitoreo constante de plataformas sociales donde han detectado en su mayoría anuncios como el mencionado donde se prometen cruces ilegales de forma segura cuando la realidad es otra.

Ante esto, también se ha advertido que pueden tener graves consecuencias e incluso con cargos criminales, y promoviendo que habrá nuevas medidas. "Si ves un video que anuncia nuevas medidas que protegen a los migrantes sin delitos en EE.UU. eso es una noticia falsa de los coyotes para engañar a los migrantes. No caigas en su trampa".

Advirtieron que detrás de estos mensajes publicados, hay "coyotes" que buscan aprovecharse, mezclando palabras de apoyo al trabajo migrante con desinformación para animar a la gente a cruzar ilegalmente, y resaltaron que solo confíen por fuentes oficiales para evitar arriesgar la vida y recurso económico.