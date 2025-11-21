Reportan un avistamiento de tiburón frente a Camahuiroa

La Capitanía de Puerto de Yavaros alertó a la comunidad marítima de la región sobre la presencia de un tiburón de cinco metros, frente a Camahuiroa, en el municipio de Huatabampo.

Ricardo Daniel Canto Rodríguez, titular de la dependencia, pidió a todos los pescadores, especialmente buzos y almejeros, que acaten la alerta, la cual fue emitida por la Secretaría de Marina.

Indicó que el avistamiento fue reportado a las 15:30 horas de este viernes, a unos seis kilómetros de la orilla y a 44 metros de profundidad.

AVISO A LA COMUNIDAD

El funcionario exhortó a la comunidad marítima a estar pendiente de los avisos emitidos por la Capitanía de Puerto y reportar cualquier avistamiento de tiburones.

El hecho generó preocupación entre los trabajadores del mar del sur de Sonora, donde en los últimos tres años tres pescadores fallecieron tras ser atacados por esos animales.

Trascendió que la presencia del tiburón frente a Camahuiroa se debe al descenso de la temperatura del agua y, además, a que hay muchos lobos marinos en la zona.