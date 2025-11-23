  • 24° C
Sonora

Se intoxican 19 personas en Nogales

Eran adultos y menores que se hospedaban un hotel

Nov. 23, 2025
Hotel Fiesta Inn de Nogales
Son un total de 19 personas intoxicadas por monóxido de carbono las que se han reportado en un hotel del municipio de Nogales, la madrugada de este domingo, informó la Unidad de Protección Civil Sonora.

Se trata del hotel Fiesta Inn ubicado en la Avenida Calzada Industrial de la colonia Nuevo Nogales donde se dieron cita elementos del cuerpo de bomberos, cuerpo de seguridad y protección civil de la localidad para atender el reporte.

De acuerdo al reporte oficial de Protección Civil del Estado, la intoxicación de 13 adultos y seis menores de edad, se presentó debido a un problema con un sistema de calefacción central de dicho hotel.

De las 19 personas reportadas como intoxicadas, dos adultos fueron trasladados a las unidades médicas correspondientes para recibir la atención necesaria y hasta el momento, ya fueron dados de alta.

Una de las principales medidas de protección y seguridad que se tomaron fue la evacuación completa de los pisos tres y cuatro, donde se detectó la afectación y falla del sistema.

También se reportó que entre los intoxicados se encontraba un grupo de deportistas provenientes de Guaymas, quienes se hospedaron en este hotel en espera de participar en un torneo que se lleva a cabo en la frontera de Nogales.

Como parte de los trabajos realizados por parte de Protección Civil, inspeccionaron el lugar donde se reguló el sistema de calefacción y se realizó ventilación en las áreas.

Posterior a las inspecciones mencionadas, los huéspedes pudieron regresar a sus habitaciones para continuar su estadía en el hotel.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

