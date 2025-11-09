  • 24° C
Sonora

SEC cancela el desfile cívico militar en Hermosillo

Después de la pandemia es la primera vez que se suspende

Nov. 09, 2025
De manera oficial la Secretaría de Educación y Cultura (SEC)  Sonora, anunció la cancelación del desfile cívico, deportivo y cultural del 115 aniversario del inicio de la revolución mexicana, debido al luto por el que atraviesa el Estado por las recientes muertes causadas por la explosión de la tienda Waldo's en Hermosillo.

El desfile se iba a llevar a cabo el próximo lunes 17 de octubre, sin embargo, a raíz de las tragedia donde perdieron la vida 24 personas, la dependencia decidió solidarizarse con los familiares de quienes parecieron el pasado 1 de noviembre.

La noticia de la cancelación se dio que conocer a través de la cuenta oficial de la SEC.

Dicho evento estaba programado para realizarse el lunes 17 de noviembre en las principales avenidas de Hermosillo donde año tras año se daba cita el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño y otras autoridades del gabinete oficial.

La secretaría indicó que esta decisión fue tomada con respeto y empatía a quienes enfrentan la pérdida irreparable de sus seres queridos. Después de la época de la pandemia, esta es la primera ocasión en que se suspende el desfile.

Además de este evento, en la ciudad de Hermosillo también se canceló el Festival del globo y la Feria del Libro, entre otros, lo que sigue en pie alineado a la disposición federal, son las fechas en que se llevará a cabo el programa del Buen Fin.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

