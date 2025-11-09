Nogales recibirá apoyo para el Centro de Justicia para las Mujeres

Con el objetivo de que exista un Centro de Justicia para las Mujeres en Nogales para que se pueda planear, elaborar e impulsar estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas víctimas, la Secretaría de las Mujeres otorgará un subsidio de 442 mil 832 pesos para su operación.

El Centro de Justicia para las Mujeres es un espacio que ofrece atención integral y gratuita a víctimas de violencia de género y a sus hijos hasta los 12 años, brindando servicios multidisciplinarios, como apoyo psicológico, asesoría jurídica y atención médica, para ayudar a las víctimas a acceder a la justicia, garantizar sus derechos y recuperarse.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado, realiza esfuerzos para hacer más eficientes los servicios de atención a las víctimas de violencia de género e investigación promoviendo el "Modelo de Priorización de Casos de Alto Riesgo", lo que originó capacitación del personal del Centro de Atención Temprana y la Unidades de investigación del ministerio público.

La estrategia de la Fiscalía es buscar promover la denuncia en la población guaymense, debido a la demanda de los servicios integrales para atender a las mujeres víctimas de violencia que van en aumento. La existencia de un centro en dicho municipio es parte de la atención que se está brindando a las mujeres, teniendo esta urgencia a raíz de que las autoridades concluyeron que hay un notable aumento progresivo en los indicadores de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.

El recurso mencionado será destinado para la contratación de profesionales para fortalecer el inicio de la operación del Centro de Justicia para las Mujeres en Nogales.

Los especialistas serán contratados por honorarios, entre ellos se encuentra una trabajadora social quien fungirá como recepcionista, así como una terapeuta, asesora jurídica de atención inicial, una encargada de estancias transitoria, y una encargada del área Jurídica.