Congreso aprobó mil 500 mdp para construcción de presas

El Congreso de la Unión aprobó el presupuesto de mil 500 millones de pesos para la construcción de dos presas en el Estado, una es Puerta del Sol y la otra Sinoquipe, informó el diputado federal del Distrito 4 que corresponde a Guaymas, Ramón Flores.

Fue la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien giró la instrucción al Gobierno del Estado de Sonora, para que se realizará una consulta en las comunidades para saber si se procedía o no con la construcción de las presas, debido que las poblaciones aledañas al Río Sonora se oponen al proyecto.

Hasta el momento no se ha informado cuándo se realizará dicha consulta ciudadana, solo se ha procedido a la entrega de folletos donde se describe el Plan Hídrico contemplado para el Estado.

"Es una inversión en infraestructura hídrica que beneficiará directamente a más de 900 mil habitantes y fortalecerá el suministro agrícola y suburbano, reduciendo la sobreexplotación de los mantos acuíferos", dijo Ramón Flores.

Esta aprobación presupuestaria, corresponde al ejercicio fiscal del 2026, lo que indica que el recurso que se destinará a la construcción de ambas presas se debe ejercer en el transcurso del próximo año.

Por su parte el Movimiento en Defensa del Agua, Territorio y la Vida, señaló al legislador como desinformado del tema, debido a que hasta el momento, el gobierno del Estado, no ha entregado ningún proyecto, es decir, no existe un estudio que arroje el monto de inversión.