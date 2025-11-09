  • 24° C
Sonora

Navojoa registra más de 2 mil llamados por Violencia Familiar

El municipio se encuentra en quinto lugar en todo el estado, con mayor incidencia en este delito

Nov. 09, 2025
Navojoa registra más de 2 mil llamados por Violencia Familiar

Un total de 2,127 llamados a las líneas del 911 para denunciar algún caso relacionado a Violencia Familiar, es el que se ha registrado de enero a noviembre este 2025 en Navojoa, lo que colocó al municipio entre las cinco ciudades de Sonora con mayor incidencia.

Las estadísticas presentadas por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) a través de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, revelan que en el presente año, han sido los meses de mayo y junio cuando se ha tenido el mayor registro, con 223 y 224 llamados respectivamente.

Por el contrario, los meses con la incidencia más baja, han sido enero, julio y octubre, en el que se tuvieron 196 llamados y 192 el pasado mes; actualmente, en los primeros nueve días del mes de noviembre, se han contabilizado 55 denuncias.

Sin embargo, Navojoa se encuentra solo debajo de cuatro municipios en cuanto a casos por Violencia Familiar, como lo son Hermosillo, quien suma más de 14 mil llamados; Cajeme con 5,320; Nogales con 5,103 y San Luis Río Colorado con 3,071.

Por otro lado, supera a municipios como Guaymas, quien presenta 1,626 denuncias por violencia familiar; Agua Prieta con 1,333 y Puerto Peñasco con 947.

Ante el notorio incremento de casos por Violencia Familiar, que se sigue registrando en Navojoa, fueron autoridades de Seguridad Pública quienes anunciaron que a través de Prevención del Delito y las Violencias, además de Grupo Geavig, se sigue brindando atención a las víctimas y el impulso a programas preventivos, con lo que se logre bajar las estadísticas.

 

Edgar Coronado
